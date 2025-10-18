Российский дрон атаковал АЗС в Сумах — есть пострадавшие

Российские войска днем 18 октября атаковали ударным БПЛА автозаправку в Заречном районе Сум, пострадали две женщины.
Главные тезисы
- Российские войска совершили атаку на автозаправку в Заречном районе Сум днем 18 октября с помощью ударного беспилотника.
- Две женщины были ранены в результате атаки, одна из них обратилась за медицинской помощью, но угрозы их жизни нет.
- Российский дрон также атаковал старостату громады, что привело к повреждениям жилых домов.
Россия атаковала АЗС в Сумах: есть раненые
Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.
С ночи Сумская община под массированными ударами врага. Россияне прицельно атаковали ударным БПЛА автозаправку в Заречном районе Сум.
Предварительно обошлось без погибших. Сначала было известно об одной пострадавшей — 51-летней женщине. Ее осматривают медики, оказывается необходимая помощь.
Еще одна пострадавшая от удара вражеского беспилотника по АЗС в Сумах обратилась за медицинской помощью.
По данным Григорова, это 53-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь, лечиться амбулаторно.
Также враг атаковал беспилотниками и управляемыми авиабомбами старостаты громады. Есть повреждения жилых домов. Масштабы разрушений уточняются.
