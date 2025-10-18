Российский дрон атаковал АЗС в Сумах — есть пострадавшие

Российские войска днем 18 октября атаковали ударным БПЛА автозаправку в Заречном районе Сум, пострадали две женщины.

Россия атаковала АЗС в Сумах: есть раненые

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

С ночи Сумская община под массированными ударами врага. Россияне прицельно атаковали ударным БПЛА автозаправку в Заречном районе Сум.

Предварительно обошлось без погибших. Сначала было известно об одной пострадавшей — 51-летней женщине. Ее осматривают медики, оказывается необходимая помощь.

Еще одна пострадавшая от удара вражеского беспилотника по АЗС в Сумах обратилась за медицинской помощью.

Сумы после атаки РФ

По данным Григорова, это 53-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь, лечиться амбулаторно.

Состояние обоих пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. Поделиться

Также враг атаковал беспилотниками и управляемыми авиабомбами старостаты громады. Есть повреждения жилых домов. Масштабы разрушений уточняются.