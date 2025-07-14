Армия РФ дроном попала по учебному заведению в Сумах — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ дроном попала по учебному заведению в Сумах — есть раненые

Сумская ОВА
Сумы
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В результате атаки беспилотного летательного аппарата России на учебное заведение Сум шесть человек получили ранения. В городе снова раздался взрыв.

Главные тезисы

  • Атака дрона на учебное заведение в Сумах привела к ранениям 6 человек.
  • Учебные здания в городе были повреждены, также отмечен повторный взрыв.
  • Российские террористы совершили агрессивное нападение на Сумы, используя беспилотные летательные аппараты.

Россия атакует дронами Сумы: есть раненые

Атака произошла около 11 утра — террористы атаковали дроном одно из учебных заведений Сум, в результате которого шесть человек получили ранения.

Атака РФ на Сумы

Также в городе повреждены здания.

В 11:48 "Суспільне Сумы" сообщило о повторном взрыве в городе.

Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о беспилотнике над Сумами.

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беспилотник над Сумами.

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