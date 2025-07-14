Армия РФ дроном попала по учебному заведению в Сумах — есть раненые

В результате атаки беспилотного летательного аппарата России на учебное заведение Сум шесть человек получили ранения. В городе снова раздался взрыв.

Россия атакует дронами Сумы: есть раненые

Атака произошла около 11 утра — террористы атаковали дроном одно из учебных заведений Сум, в результате которого шесть человек получили ранения.

Атака РФ на Сумы

Также в городе повреждены здания.

В 11:48 "Суспільне Сумы" сообщило о повторном взрыве в городе.

Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о беспилотнике над Сумами. Поделиться