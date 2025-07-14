Армия РФ дроном попала по учебному заведению в Сумах — есть раненые

В результате атаки беспилотного летательного аппарата России на учебное заведение Сум шесть человек получили ранения. В городе снова раздался взрыв.
Главные тезисы
- Атака дрона на учебное заведение в Сумах привела к ранениям 6 человек.
- Учебные здания в городе были повреждены, также отмечен повторный взрыв.
- Российские террористы совершили агрессивное нападение на Сумы, используя беспилотные летательные аппараты.
Россия атакует дронами Сумы: есть раненые
Атака произошла около 11 утра — террористы атаковали дроном одно из учебных заведений Сум, в результате которого шесть человек получили ранения.
Также в городе повреждены здания.
В 11:48 "Суспільне Сумы" сообщило о повторном взрыве в городе.
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