Готовит ли РФ наступление на Сумы и Днепропетровщину — данные НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

Готовит ли РФ наступление на Сумы и Днепропетровщину — данные НАТО

НАТО поделился своими разведданными
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Разведка стран-членов НАТО пришла к выводу, что пока российский диктатор Владимир Путин не планирует значительного наступления ни в Сумской, ни в Днепропетровской области Украины.

Главные тезисы

  • Разведка НАТО не видит признаков того, что враг готов к мощному прорыву.
  • В Альянсе предполагают, что Россия пытается создать "буферную зону" в Сумской области.

НАТО поделился своими разведданными

С журналистами по этому поводу пообщался один из представителей руководства Североатлантического союза.

По словам последнего, НАТО внимательно наблюдает за действиями России по накоплению войск вблизи границы с Сумщиной и боевыми действиями, которые переместились из Курской области на приграничные поселки Сумщины.

Мы видим расширение линии фронта на севере и северо-востоке Сум. Но нет свидетельств того, что Россия сейчас готовит серьезное наступление на сумском направлении, — подчеркнул представитель Альянса.

Также он предположил, что это могло бы быть подготовкой атаки и на город Сумы, однако пока нет доказательств этого.

Сейчас речь идет о создании "буферной зоны", и, насколько мне известно, Россия давно планировала это сделать, — добавил чиновник.

Он обратил внимание на то, что недавнее разрушение мостов (на российской территории — ред.) усложняет логистику для россиян на сумском направлении.

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