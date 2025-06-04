Готовит ли РФ наступление на Сумы и Днепропетровщину — данные НАТО

Разведка стран-членов НАТО пришла к выводу, что пока российский диктатор Владимир Путин не планирует значительного наступления ни в Сумской, ни в Днепропетровской области Украины.
Главные тезисы
- Разведка НАТО не видит признаков того, что враг готов к мощному прорыву.
- В Альянсе предполагают, что Россия пытается создать "буферную зону" в Сумской области.
НАТО поделился своими разведданными
С журналистами по этому поводу пообщался один из представителей руководства Североатлантического союза.
По словам последнего, НАТО внимательно наблюдает за действиями России по накоплению войск вблизи границы с Сумщиной и боевыми действиями, которые переместились из Курской области на приграничные поселки Сумщины.
Также он предположил, что это могло бы быть подготовкой атаки и на город Сумы, однако пока нет доказательств этого.
Он обратил внимание на то, что недавнее разрушение мостов (на российской территории — ред.) усложняет логистику для россиян на сумском направлении.
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