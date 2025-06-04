Разведка стран-членов НАТО пришла к выводу, что пока российский диктатор Владимир Путин не планирует значительного наступления ни в Сумской, ни в Днепропетровской области Украины.

НАТО поделился своими разведданными

С журналистами по этому поводу пообщался один из представителей руководства Североатлантического союза.

По словам последнего, НАТО внимательно наблюдает за действиями России по накоплению войск вблизи границы с Сумщиной и боевыми действиями, которые переместились из Курской области на приграничные поселки Сумщины.

Мы видим расширение линии фронта на севере и северо-востоке Сум. Но нет свидетельств того, что Россия сейчас готовит серьезное наступление на сумском направлении, — подчеркнул представитель Альянса. Поделиться

Также он предположил, что это могло бы быть подготовкой атаки и на город Сумы, однако пока нет доказательств этого.

Сейчас речь идет о создании "буферной зоны", и, насколько мне известно, Россия давно планировала это сделать, — добавил чиновник. Поделиться

Он обратил внимание на то, что недавнее разрушение мостов (на российской территории — ред.) усложняет логистику для россиян на сумском направлении.