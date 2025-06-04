Розвідка країн-членів НАТО дійшла висновку, що поки російський диктатор Володимир Путін не планує значного наступу ані у Сумській, ані у Дніпропетровській області України.

НАТО поділилося своїми розвідданими

З журналістами з цього приводу поспілкувався один з представників керівництва Альянсу.

За словами останнього, НАТО уважно спостерігає за діями Росії із накопичення військ поблизу кордону з Сумщиною та за бойовими діями, які перемістилися з Курської області на прикордонні селища Сумщини

Ми бачимо розширення лінії фронту на півночі та північному сході від Сум. Але немає свідчень того, що Росія зараз готує серйозний наступ на сумському напрямку, — наголосив представник Альянсу. Поширити

Також він припустив, що це могло би бути підготовкою атаки і на саме місто Суми, однак поки немає доказів цього.

Зараз йдеться про створення "буферної зони", і наскільки мені відомо, Росія давно планувала це зробити, — додав посадовець. Поширити

Він звернув увагу на те, що нещодавнє руйнування мостів (на російській території. — ред) ускладнює логістику для росіян на сумському напрямку.