Чи готує Росія наступ на Суми та Дніпропетровщину — дані НАТО
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи готує Росія наступ на Суми та Дніпропетровщину — дані НАТО

НАТО поділилося своїми розвідданими

Розвідка країн-членів НАТО дійшла висновку, що поки російський диктатор Володимир Путін не планує значного наступу ані у Сумській, ані у Дніпропетровській області України.

Головні тези:

  • Розвідка НАТО не бачить ознак того, що ворог готовий до потужного прориву.
  • В Альянсу припускають, що Росія намагається створити “буферну зону” на Сумщині.

НАТО поділилося своїми розвідданими

З журналістами з цього приводу поспілкувався один з представників керівництва Альянсу.

За словами останнього, НАТО уважно спостерігає за діями Росії із накопичення військ поблизу кордону з Сумщиною та за бойовими діями, які перемістилися з Курської області на прикордонні селища Сумщини

Ми бачимо розширення лінії фронту на півночі та північному сході від Сум. Але немає свідчень того, що Росія зараз готує серйозний наступ на сумському напрямку, — наголосив представник Альянсу.

Також він припустив, що це могло би бути підготовкою атаки і на саме місто Суми, однак поки немає доказів цього.

Зараз йдеться про створення "буферної зони", і наскільки мені відомо, Росія давно планувала це зробити, — додав посадовець.

Він звернув увагу на те, що нещодавнє руйнування мостів (на російській території. — ред) ускладнює логістику для росіян на сумському напрямку.

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