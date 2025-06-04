Чи готує Росія наступ на Суми та Дніпропетровщину — дані НАТО

Розвідка країн-членів НАТО дійшла висновку, що поки російський диктатор Володимир Путін не планує значного наступу ані у Сумській, ані у Дніпропетровській області України.
Головні тези:
- Розвідка НАТО не бачить ознак того, що ворог готовий до потужного прориву.
- В Альянсу припускають, що Росія намагається створити “буферну зону” на Сумщині.
НАТО поділилося своїми розвідданими
З журналістами з цього приводу поспілкувався один з представників керівництва Альянсу.
За словами останнього, НАТО уважно спостерігає за діями Росії із накопичення військ поблизу кордону з Сумщиною та за бойовими діями, які перемістилися з Курської області на прикордонні селища Сумщини
Також він припустив, що це могло би бути підготовкою атаки і на саме місто Суми, однак поки немає доказів цього.
Він звернув увагу на те, що нещодавнє руйнування мостів (на російській території. — ред) ускладнює логістику для росіян на сумському напрямку.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-