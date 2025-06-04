Зеленський публічно звернувся до Путіна з новою пропозицією

Глава держави Володимир Зеленський пропонує російському диктатору Володимиру Путіна оголосити режим припинення вогню до їхньої особистої зустрічі. За словами українського лідера, він готовий до переговорів тет-а-тет буквально у будь-який день.

Що Зеленський пропонує Путіну

Як зазначив глава держави, він готовий до зустрічі завжди — у будь-який з днів.

Окрім того, вибір місця переговорів також залишається за Москвою.

Ми пропонуємо зустріч з понеділка у будь-який день. Чому припинення вогню до зустрічі лідерів, тому що ми зустрінемося і якщо немає ніякого порозуміння, немає бажання деескалації і поглядів як це завершити, то припинення вогню закінчиться у цей же день. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, якщо він усвідомить, що є шанс продовжити діалог, а Росія готова до відповідних кроків деескалації, то режим припинення вогню можна буде продовжити.

Володимир Зеленський зауважив, що це можна буде зробити з американським моніторингом та гарантіями посередництва з боку США.

Український лідер також наголосив: якщо Путін не хоче довгого припинення вогню, то він готовий до зустрічі уже із 5 червня.