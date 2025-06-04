Зеленський публічно звернувся до Путіна з новою пропозицією

Глава держави Володимир Зеленський пропонує російському диктатору Володимиру Путіна оголосити режим припинення вогню до їхньої особистої зустрічі. За словами українського лідера, він готовий до переговорів тет-а-тет буквально у будь-який день.
Головні тези:
- Зеленський хоче побачити справжню готовність Путіна до завершення війни.
- Місце зустрічі для українського лідера не є принциповим питанням.
Що Зеленський пропонує Путіну
Як зазначив глава держави, він готовий до зустрічі завжди — у будь-який з днів.
Окрім того, вибір місця переговорів також залишається за Москвою.
За словами глави держави, якщо він усвідомить, що є шанс продовжити діалог, а Росія готова до відповідних кроків деескалації, то режим припинення вогню можна буде продовжити.
Володимир Зеленський зауважив, що це можна буде зробити з американським моніторингом та гарантіями посередництва з боку США.
Український лідер також наголосив: якщо Путін не хоче довгого припинення вогню, то він готовий до зустрічі уже із 5 червня.
На переконання президента України, і Київ, Москва виграють від такої швидкої зустрічі, якщо вони дійсно хочуть закінчення війни.
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