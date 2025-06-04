Зеленський публічно звернувся до Путіна з новою пропозицією
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський публічно звернувся до Путіна з новою пропозицією

Що Зеленський пропонує Путіну
Джерело:  online.ua

Глава держави Володимир Зеленський пропонує російському диктатору Володимиру Путіна оголосити режим припинення вогню до їхньої особистої зустрічі. За словами українського лідера, він готовий до переговорів тет-а-тет буквально у будь-який день.

Головні тези:

  • Зеленський хоче побачити справжню готовність Путіна до завершення війни.
  • Місце зустрічі для українського лідера не є принциповим питанням.

Що Зеленський пропонує Путіну

Як зазначив глава держави, він готовий до зустрічі завжди — у будь-який з днів.

Окрім того, вибір місця переговорів також залишається за Москвою.

Ми пропонуємо зустріч з понеділка у будь-який день. Чому припинення вогню до зустрічі лідерів, тому що ми зустрінемося і якщо немає ніякого порозуміння, немає бажання деескалації і поглядів як це завершити, то припинення вогню закінчиться у цей же день.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, якщо він усвідомить, що є шанс продовжити діалог, а Росія готова до відповідних кроків деескалації, то режим припинення вогню можна буде продовжити.

Володимир Зеленський зауважив, що це можна буде зробити з американським моніторингом та гарантіями посередництва з боку США.

Український лідер також наголосив: якщо Путін не хоче довгого припинення вогню, то він готовий до зустрічі уже із 5 червня.

На переконання президента України, і Київ, Москва виграють від такої швидкої зустрічі, якщо вони дійсно хочуть закінчення війни.

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