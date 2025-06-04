Зеленский публично обратился к Путину с новым предложением

Глава государства Владимир Зеленский предлагает российскому диктатору Владимиру Путину объявить режим прекращения огня к их личной встрече. По словам украинского лидера, он готов к переговорам тет-а-тет буквально в любой день.

Что Зеленский предлагает Путину

Как отметил глава государства, он готов ко встрече всегда — в любой из дней.

Кроме того, выбор места переговоров также остается за Москвой.

Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день. Почему прекращение огня до встречи лидеров — потому что мы встретимся и если нет никакого понимания, нет желания деэскалации и взглядов, как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, если он осознает, что есть шанс продолжить диалог, а Россия готова к ответным шагам деэскалации, то режим прекращения огня можно будет продолжить.

Владимир Зеленский отметил, что это можно будет сделать с американским мониторингом и гарантиями посредничества от США.

Украинский лидер также подчеркнул: если Путин не хочет долгого прекращения огня, то он готов ко встрече уже с 5 июня.