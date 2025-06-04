Зеленский публично обратился к Путину с новым предложением

Глава государства Владимир Зеленский предлагает российскому диктатору Владимиру Путину объявить режим прекращения огня к их личной встрече. По словам украинского лидера, он готов к переговорам тет-а-тет буквально в любой день.
Главные тезисы
- Зеленский хочет увидеть подлинную готовность Путина к завершению войны.
- Место встречи для украинского лидера не принципиальный вопрос.
Что Зеленский предлагает Путину
Как отметил глава государства, он готов ко встрече всегда — в любой из дней.
Кроме того, выбор места переговоров также остается за Москвой.
По словам главы государства, если он осознает, что есть шанс продолжить диалог, а Россия готова к ответным шагам деэскалации, то режим прекращения огня можно будет продолжить.
Владимир Зеленский отметил, что это можно будет сделать с американским мониторингом и гарантиями посредничества от США.
Украинский лидер также подчеркнул: если Путин не хочет долгого прекращения огня, то он готов ко встрече уже с 5 июня.
По убеждению президента Украины, и Киев, Москва выиграют от столь быстрой встречи, если они действительно хотят окончания войны.
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