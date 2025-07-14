Армія РФ дроном поцілила по навчальному закладу у Сумах — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ дроном поцілила по навчальному закладу у Сумах — є поранені

Сумська ОВА
дрон

Внаслідок атаки безпілотного літального апарату Росії на навчальний заклад Сум шестеро людей отримали поранення. У місті знову пролунав вибух.

Головні тези:

  • Російські терористи вчинили атаку дроном на навчальний заклад у Сумах, що призвело до поранень 6 людей.
  • У результаті агресії постраждали будівлі в місті, а також відзначено повторний вибух об 11:48.
  • Повітряні сили Збройних сил України попереджали про можливий безпілотник над Сумами.

Росія атакує дронами Суми: є поранені

Атака відбулась близько о 11 ранку - терористи атакували дроном один із навчальних закладів Сум, внаслідок якої шестеро людей отримали поранення.

Атака РФ на Суми

Також у місті пошкоджені будівлі.

О 11:48 "Суспільне Суми" повідомило про повторний вибух у місті.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про безпілотник над Сумами.

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безпілотник над Сумами.

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