Армія РФ дроном поцілила по навчальному закладу у Сумах — є поранені

Внаслідок атаки безпілотного літального апарату Росії на навчальний заклад Сум шестеро людей отримали поранення. У місті знову пролунав вибух.
Головні тези:
- Російські терористи вчинили атаку дроном на навчальний заклад у Сумах, що призвело до поранень 6 людей.
- У результаті агресії постраждали будівлі в місті, а також відзначено повторний вибух об 11:48.
- Повітряні сили Збройних сил України попереджали про можливий безпілотник над Сумами.
Росія атакує дронами Суми: є поранені
Атака відбулась близько о 11 ранку - терористи атакували дроном один із навчальних закладів Сум, внаслідок якої шестеро людей отримали поранення.
Також у місті пошкоджені будівлі.
О 11:48 "Суспільне Суми" повідомило про повторний вибух у місті.
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