Россия дроном атаковала роддом в Сумах

6 октября в Сумах российский беспилотник нанес удар по Перинатальному центру, в результате чего загорелась крыша здания.

Россия атаковала роддом в Сумах

Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум. На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них — 11 детей, — сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

По словам Григорова, всем удалось спуститься в укрытие, предварительно пострадавших нет.

Как уточнил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сегодня в результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра. Поделиться

Журналисты показали последствия атаки дрона РФ на роддом в Сумах.