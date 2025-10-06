Россия дроном атаковала роддом в Сумах

6 октября в Сумах российский беспилотник нанес удар по Перинатальному центру, в результате чего загорелась крыша здания.
Главные тезисы
- Российский беспилотник атаковал роддом в Сумах, вызвав пожар на крыше учреждения.
- Пострадавших и эвакуированных сотрудников удалось спрятаться в укрытии благодаря быстрой реакции.
- Местные власти и волонтеры активно принялись за ликвидацию последствий атаки дрона РФ на Перинатальный центр.
Россия атаковала роддом в Сумах
Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум. На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них — 11 детей, — сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.
По словам Григорова, всем удалось спуститься в укрытие, предварительно пострадавших нет.
Журналисты показали последствия атаки дрона РФ на роддом в Сумах.
Волонтеры прибыли на место, чтобы как только это станет возможным закрыть поврежденную крышу, — рассказал координатор Сумской ячейки Добробата Алексей Клюев.
