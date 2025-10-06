Россия дроном атаковала роддом в Сумах
Украина
Россия дроном атаковала роддом в Сумах

Сумская ОВА
Сумы
6 октября в Сумах российский беспилотник нанес удар по Перинатальному центру, в результате чего загорелась крыша здания.

  • Российский беспилотник атаковал роддом в Сумах, вызвав пожар на крыше учреждения.
  • Пострадавших и эвакуированных сотрудников удалось спрятаться в укрытии благодаря быстрой реакции.
  • Местные власти и волонтеры активно принялись за ликвидацию последствий атаки дрона РФ на Перинатальный центр.

Россия атаковала роддом в Сумах

Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум. На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них — 11 детей, — сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

По словам Григорова, всем удалось спуститься в укрытие, предварительно пострадавших нет.

Как уточнил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сегодня в результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра.

Журналисты показали последствия атаки дрона РФ на роддом в Сумах.

Волонтеры прибыли на место, чтобы как только это станет возможным закрыть поврежденную крышу, — рассказал координатор Сумской ячейки Добробата Алексей Клюев.

