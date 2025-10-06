Росія дроном атакувала пологовий будинок у Сумах

6 жовтня у Сумах російський безпілотник завдав удару по Перинатальному центру, внаслідок чого загорівся дах будівлі.
Головні тези:
- Російський безпілотник атакував перинатальний центр у Сумах, призвівши до пожежі на даху будівлі.
- В результаті нападу постраждалий та евакуйований персонал не зафіксовані, але лише завдяки швидкій реакції та укриттю.
- Керівництво області та волонтери швидко взялися за ліквідацію наслідків атаки дрона РФ на пологовий будинок у Сумах.
Росія атакувала пологовий будинок у Сумах
Ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум. На момент атаки в закладі перебували 166 людей, серед них — 11 дітей, — повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
За словами Григорова, усім вдалося спуститися в укриття, попередньо постраждалих немає.
Журналісти показали наслідки атаки дрона РФ на пологовий будинок у Сумах.
Волонтери прибули на місце, аби як тільки це стане можливим закрити пошкоджений дах, — розповів координатор Сумського осередку Добробату Олексій Клюєв.
