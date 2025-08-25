Росія атакувала дронами Суми — є поранені

Вранці 25 серпня Суми знову перебували під прицілом дронів. Росіяни атакували місто двома безпілотниками, один з яких влучив у житловий будинок, інший — в АЗС.
Головні тези:
- Російські дрони атакували місто Суми, влучивши у житловий будинок та автозаправну станцію.
- Двоє людей отримали осколкові поранення через атаку дронів, їм надається медична допомога.
- Пожежа на АЗС та матеріальні збитки у житловому будинку — основні наслідки нападу Росії у Сумах.
Російські дрони вранці атакували Суми
Про це повідомляє начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Зранку ворог атакував Суми двома БпЛА.
За даними голови МВА, одне з влучань зафіксовано у житловий будинок. Внаслідок атаки вибито вікна. Двоє людей отримали осколкові поранення, їм надали допомогу на місці та госпіталізували для подальшого обстеження.
Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
З вечора 24 серпня Суми перебували під атакою російських ударних дронів типу "Шахед". У місті лунали вибухи.
За інформацією місцевої влади ворожі безпілотники вдарили по території Сумської громади, ще є влучання на території Роменської громади. На місцях влучань — пожежі.
