Росія атакувала дронами Суми — є поранені
Україна
Росія атакувала дронами Суми — є поранені

Суми
Джерело:  online.ua

Вранці 25 серпня Суми знову перебували під прицілом дронів. Росіяни атакували місто двома безпілотниками, один з яких влучив у житловий будинок, інший — в АЗС.

Головні тези:

  • Російські дрони атакували місто Суми, влучивши у житловий будинок та автозаправну станцію.
  • Двоє людей отримали осколкові поранення через атаку дронів, їм надається медична допомога.
  • Пожежа на АЗС та матеріальні збитки у житловому будинку — основні наслідки нападу Росії у Сумах.

Російські дрони вранці атакували Суми

Про це повідомляє начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Зранку ворог атакував Суми двома БпЛА.

За даними голови МВА, одне з влучань зафіксовано у житловий будинок. Внаслідок атаки вибито вікна. Двоє людей отримали осколкові поранення, їм надали допомогу на місці та госпіталізували для подальшого обстеження.

Ще один удар росіяни завдали по автозаправній станції. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

З вечора 24 серпня Суми перебували під атакою російських ударних дронів типу "Шахед". У місті лунали вибухи.

За інформацією місцевої влади ворожі безпілотники вдарили по території Сумської громади, ще є влучання на території Роменської громади. На місцях влучань — пожежі.

