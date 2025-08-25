Росія атакувала дронами Суми — є поранені

Вранці 25 серпня Суми знову перебували під прицілом дронів. Росіяни атакували місто двома безпілотниками, один з яких влучив у житловий будинок, інший — в АЗС.

Російські дрони вранці атакували Суми

Про це повідомляє начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Зранку ворог атакував Суми двома БпЛА.

За даними голови МВА, одне з влучань зафіксовано у житловий будинок. Внаслідок атаки вибито вікна. Двоє людей отримали осколкові поранення, їм надали допомогу на місці та госпіталізували для подальшого обстеження.

Ще один удар росіяни завдали по автозаправній станції. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Поширити

Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

З вечора 24 серпня Суми перебували під атакою російських ударних дронів типу "Шахед". У місті лунали вибухи.