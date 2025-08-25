Россия атаковала дронами Сумы — есть раненые

Утром 25 августа Сумы снова находились под прицелом дронов. Россияне атаковали город двумя беспилотниками, один из которых попал в жилой дом, другой — в АЗС.
Главные тезисы
- Российские дроны совершили атаку на город Сумы, попадая в жилой дом и автозаправочную станцию, приводя к ранениям двух человек.
- Пожар на АЗС и материальный ущерб в жилом доме — основные последствия нападения России в Сумах, требующие оперативного реагирования и помощи пострадавшим.
Российские дроны утром атаковали Сумы
Об этом сообщает начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Утром враг атаковал Сумы двумя БпЛА.
По данным главы МВА, одно из попаданий зафиксировано в жилом доме. В результате атаки выбиты окна. Два человека получили осколочные ранения, им оказали помощь на месте и госпитализировали для дальнейшего обследования.
Информация о повреждениях уточняется.
С вечера 24 августа Сумы находились под атакой российских ударных дронов типа "Шахед". В городе раздавались взрывы.
По информации местных властей вражеские беспилотники ударили по территории Сумской общины, еще есть попадание на территории Роменской общины. На местах попаданий — пожары.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-