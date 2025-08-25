Россия атаковала дронами Сумы — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала дронами Сумы — есть раненые

Сумы
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 25 августа Сумы снова находились под прицелом дронов. Россияне атаковали город двумя беспилотниками, один из которых попал в жилой дом, другой — в АЗС.

Главные тезисы

  • Российские дроны совершили атаку на город Сумы, попадая в жилой дом и автозаправочную станцию, приводя к ранениям двух человек.
  • Пожар на АЗС и материальный ущерб в жилом доме — основные последствия нападения России в Сумах, требующие оперативного реагирования и помощи пострадавшим.

Российские дроны утром атаковали Сумы

Об этом сообщает начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Утром враг атаковал Сумы двумя БпЛА.

По данным главы МВА, одно из попаданий зафиксировано в жилом доме. В результате атаки выбиты окна. Два человека получили осколочные ранения, им оказали помощь на месте и госпитализировали для дальнейшего обследования.

Еще один удар россияне нанесли по автозаправочной станции. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Информация о повреждениях уточняется.

С вечера 24 августа Сумы находились под атакой российских ударных дронов типа "Шахед". В городе раздавались взрывы.

По информации местных властей вражеские беспилотники ударили по территории Сумской общины, еще есть попадание на территории Роменской общины. На местах попаданий — пожары.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия совершила новую атаку на Сумы — что известно
Национальная полиция Украины
Сумы снова попали под удар России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Краматорск, Одессу и Сумы — погиб ребенок, много пострадавших
ДСНС Украины
Последствия атаки России на Краматорск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне дважды атаковала Сумы — погиб человек
Сумская ОВА
Последствия новых атак России на Сумы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?