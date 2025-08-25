Россия атаковала дронами Сумы — есть раненые

Утром 25 августа Сумы снова находились под прицелом дронов. Россияне атаковали город двумя беспилотниками, один из которых попал в жилой дом, другой — в АЗС.

Российские дроны утром атаковали Сумы

Об этом сообщает начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Утром враг атаковал Сумы двумя БпЛА.

По данным главы МВА, одно из попаданий зафиксировано в жилом доме. В результате атаки выбиты окна. Два человека получили осколочные ранения, им оказали помощь на месте и госпитализировали для дальнейшего обследования.

Еще один удар россияне нанесли по автозаправочной станции. Там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Информация о повреждениях уточняется.

С вечера 24 августа Сумы находились под атакой российских ударных дронов типа "Шахед". В городе раздавались взрывы.