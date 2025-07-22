Россияне дважды атаковала Сумы — погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне дважды атаковала Сумы — погиб человек

Сумская ОВА
Последствия новых атак России на Сумы
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В течение 22 июля российские захватчики дважды нанесли удары по Сумам. В этот раз враг атаковал районы гражданской и социальной инфраструктуры. Согласно последним данным, погиб один человек, еще четверо были ранены.

Главные тезисы

  • Враг умышленно направляет удары на гражданскую инфраструктуру с целью запугивания гражданских.
  • В настоящее время спасатели продолжают оказывать помощь жителям города.

Последствия новых атак России на Сумы

О ситуации в городе рассказал начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

По его словам, во время первого удара российские захватчики попали беспилотником возле многоэтажки.

Повреждена детская площадка и выбиты окна. Также пострадал объект гражданской инфраструктуры. Сначала сообщалось о двух раненых.

Чуть позже армия РФ нанесла повторный удар.

Взрывной волной повреждено здание. Один человек погиб. По обновленным данным, количество раненых после обеих атак возросло до четырех — их госпитализировали.

Сергей Кривошеенко обращает внимание на то, что россияне всегда намеренно наносят удары по гражданским объектам, поскольку хотят запугать жителей приграничного города.

О ситуации в Сумах также сообщает местное управление ГСЧС.

Указано, что с самого утра спасатели помогают жителям города, дома которых были повреждены в результате вечерней атаки.

В настоящее время основные работы проводятся в наиболее поврежденном 9-ти этажном жилом доме. Осуществляется демонтаж аварийных конструкций, балконных и оконных рам. Работы продолжаются.

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