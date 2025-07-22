Россияне дважды атаковала Сумы — погиб человек

В течение 22 июля российские захватчики дважды нанесли удары по Сумам. В этот раз враг атаковал районы гражданской и социальной инфраструктуры. Согласно последним данным, погиб один человек, еще четверо были ранены.
Главные тезисы
- Враг умышленно направляет удары на гражданскую инфраструктуру с целью запугивания гражданских.
- В настоящее время спасатели продолжают оказывать помощь жителям города.
Последствия новых атак России на Сумы
О ситуации в городе рассказал начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.
По его словам, во время первого удара российские захватчики попали беспилотником возле многоэтажки.
Чуть позже армия РФ нанесла повторный удар.
Сергей Кривошеенко обращает внимание на то, что россияне всегда намеренно наносят удары по гражданским объектам, поскольку хотят запугать жителей приграничного города.
О ситуации в Сумах также сообщает местное управление ГСЧС.
Указано, что с самого утра спасатели помогают жителям города, дома которых были повреждены в результате вечерней атаки.
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