Россияне дважды атаковала Сумы — погиб человек

В течение 22 июля российские захватчики дважды нанесли удары по Сумам. В этот раз враг атаковал районы гражданской и социальной инфраструктуры. Согласно последним данным, погиб один человек, еще четверо были ранены.

Последствия новых атак России на Сумы

О ситуации в городе рассказал начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

По его словам, во время первого удара российские захватчики попали беспилотником возле многоэтажки.

Повреждена детская площадка и выбиты окна. Также пострадал объект гражданской инфраструктуры. Сначала сообщалось о двух раненых. Поделиться

Чуть позже армия РФ нанесла повторный удар.

Взрывной волной повреждено здание. Один человек погиб. По обновленным данным, количество раненых после обеих атак возросло до четырех — их госпитализировали. Поделиться

Сергей Кривошеенко обращает внимание на то, что россияне всегда намеренно наносят удары по гражданским объектам, поскольку хотят запугать жителей приграничного города.

О ситуации в Сумах также сообщает местное управление ГСЧС.

Указано, что с самого утра спасатели помогают жителям города, дома которых были повреждены в результате вечерней атаки.