В Украине создали уникальные системы для F-16 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине создали уникальные системы для F-16 — видео

Воздушные Силы ВСУ
Что известно о "Проекте 61"
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Воздушные силы ВСУ сообщают, что для обслуживания западных истребителей F-16 в Украине разработали уникальные мобильные системы. Речь идет о "Проекте 61".

Главные тезисы

  • Эта экосистема учитывает передовой опыт Европы.
  • Кроме того, она опирается на реальные потребности Украины и позволяет самолетам нового образца реализовать весь свой потенциал.

Что известно о "Проекте 61"

Речь идет о первых в Украине мобильных комплексах для обслуживания самолетов нового образца.

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, ранее им не хватало мобильности в вопросах обслуживания как самих F-16, так и их авиационного вооружения.

Именно поэтому «Вернись живым» по запросу Министерства обороны Украины, с поддержкой государственной компании “Укрнафта”, разработали, приобрели и передали для Командования Воздушных Сил ВСУ первые в стране мобильные комплексы.

Что важно понимать, это уникальная, самостоятельная и эффективная экосистема, опирающаяся на реальные потребности Украины в этой войне:

  • мобильный комплекс планирования миссий, где проводится предполетный брифинг лётчиков и сопровождение бортов в ближней зоне;

  • два комплекса подготовки авиационного вооружения, ускоряющие подготовку и проверку боеприпасов, а также облегчающие их подвеску к самолету.

Следует отметить, что раньше для подвески одного боеприпаса было необходимо от 10 до 12 человек.

Благодаря этому комплексу, теперь это возможно реализовать с помощью трех человек, — отмечает Сергей, представитель "Офиса 61"

Также указано, что "Укрнафта" внесла вклад в 49 438 176,90 грн.

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