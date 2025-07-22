В Украине создали уникальные системы для F-16 — видео

Воздушные силы ВСУ сообщают, что для обслуживания западных истребителей F-16 в Украине разработали уникальные мобильные системы. Речь идет о "Проекте 61".
Главные тезисы
- Эта экосистема учитывает передовой опыт Европы.
- Кроме того, она опирается на реальные потребности Украины и позволяет самолетам нового образца реализовать весь свой потенциал.
Что известно о "Проекте 61"
Речь идет о первых в Украине мобильных комплексах для обслуживания самолетов нового образца.
Как отмечают Воздушные силы ВСУ, ранее им не хватало мобильности в вопросах обслуживания как самих F-16, так и их авиационного вооружения.
Именно поэтому «Вернись живым» по запросу Министерства обороны Украины, с поддержкой государственной компании “Укрнафта”, разработали, приобрели и передали для Командования Воздушных Сил ВСУ первые в стране мобильные комплексы.
Что важно понимать, это уникальная, самостоятельная и эффективная экосистема, опирающаяся на реальные потребности Украины в этой войне:
мобильный комплекс планирования миссий, где проводится предполетный брифинг лётчиков и сопровождение бортов в ближней зоне;
два комплекса подготовки авиационного вооружения, ускоряющие подготовку и проверку боеприпасов, а также облегчающие их подвеску к самолету.
Следует отметить, что раньше для подвески одного боеприпаса было необходимо от 10 до 12 человек.
Также указано, что "Укрнафта" внесла вклад в 49 438 176,90 грн.
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