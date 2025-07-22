В Україні створили унікальні системи для F-16 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні створили унікальні системи для F-16 — відео

Повітряні Сили ЗСУ
Що відомо про "Проєкт 61"
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Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що з метою обслуговування західних винищувачів F-16 в Україні розробили унікальні мобільні системи. Йдеться про "Проєкт 61".

Головні тези:

  • Ця екосистема враховує передовий досвід Європи.
  • Окрім того, вона опирається на реальні потреби України та дає можливість літакам нового зразка реалізувати весь свій потенціал.

Що відомо про "Проєкт 61"

Йдеться про перші в Україні мобільні комплекси для обслуговування літаків нового зразка.

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, раніше їм бракувало мобільності в питаннях обслуговування як самих F-16, так і їхнього авіаційного озброєння.

Саме тому «Повернись живим» за запитом Міністерства оборони України, з підтримкою державної компанії “Укрнафта” розробили, придбали та передали для Командування Повітряних Сил ЗСУ перші в країні мобільні комплекси.

Що важливо розуміти, це унікальна, самостійна та ефективна екосистема, яка спирається на реальні потреби України у цій війні:

  • мобільний комплекс планування місій, де проводиться передпольотний брифінг льотчиків та супровід бортів у ближній зоні;

  • два комплекси підготовки авіаційного озброєння, які прискорюють підготовку та перевірку боєприпасів, а також полегшують їх підвіску до літака.

Варто зазначити, що раніше для підвіски одного боєприпасу було необхідно від 10 до 12 осіб.

Завдяки цьому комплексу, тепер це можливо реалізувати за допомогою трьох людей, — наголошує Сергій, представник “Офісу 61”

Також вказано, що “Укрнафта” зробила внесок у 49 438 176,90 грн.

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