В Україні створили унікальні системи для F-16 — відео

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що з метою обслуговування західних винищувачів F-16 в Україні розробили унікальні мобільні системи. Йдеться про "Проєкт 61".
Головні тези:
- Ця екосистема враховує передовий досвід Європи.
- Окрім того, вона опирається на реальні потреби України та дає можливість літакам нового зразка реалізувати весь свій потенціал.
Що відомо про "Проєкт 61"
Йдеться про перші в Україні мобільні комплекси для обслуговування літаків нового зразка.
Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, раніше їм бракувало мобільності в питаннях обслуговування як самих F-16, так і їхнього авіаційного озброєння.
Саме тому «Повернись живим» за запитом Міністерства оборони України, з підтримкою державної компанії “Укрнафта” розробили, придбали та передали для Командування Повітряних Сил ЗСУ перші в країні мобільні комплекси.
Що важливо розуміти, це унікальна, самостійна та ефективна екосистема, яка спирається на реальні потреби України у цій війні:
мобільний комплекс планування місій, де проводиться передпольотний брифінг льотчиків та супровід бортів у ближній зоні;
два комплекси підготовки авіаційного озброєння, які прискорюють підготовку та перевірку боєприпасів, а також полегшують їх підвіску до літака.
Варто зазначити, що раніше для підвіски одного боєприпасу було необхідно від 10 до 12 осіб.
Також вказано, що “Укрнафта” зробила внесок у 49 438 176,90 грн.
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