Росіяни двічі атакувала Суми — загинула людина

Протягом 22 липня російські загарбники двічі завдали ударів по Сумах. Цього разу ворог атакував райони цивільної та соціальної інфраструктури. Згідно з останніми даними, загинула одна людина, ще четверо були поранені.

Наслідки нових атак Росії на Суми

Про ситуацію в місті розповів начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, під час першого удару російські загарбники поцілили безпілотником біля багатоповерхівки.

Пошкоджено дитячий майданчик і вибито вікна. Зазначається, що також постраждав об’єкт цивільної інфраструктури. Спершу повідомлялося про двох поранених. Поширити

Трохи пізніше армія РФ завдала повторного удару. Це сталося поблизу іншого об’єкта соціальної інфраструктури.

Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю. Одна людина загинула. За оновленими даними, кількість поранених після обох атак зросла до чотирьох — їх госпіталізували. Поширити

Сергій Кривошеєнко звертає увагу на те, що росіяни завжди умисно завдають ударів по цивільних об’єктах, оскільки хочуть залякати мешканців прикордонного міста.

Про ситуацію в Сумах також повідомляє місцеве управління ДСНС.

Вказано, що від самого ранку рятувальники допомагають мешканцям міста, оселі яких були пошкоджені в результаті вечірньої атаки.