Росіяни двічі атакувала Суми — загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни двічі атакувала Суми — загинула людина

Сумська ОВА
Наслідки нових атак Росії на Суми
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Протягом 22 липня російські загарбники двічі завдали ударів по Сумах. Цього разу ворог атакував райони цивільної та соціальної інфраструктури. Згідно з останніми даними, загинула одна людина, ще четверо були поранені.

Головні тези:

  • Ворог умисне спрямовує удари на цивільну інфраструктуру з метою залякування цивільних.
  • Наразі рятувальники продовжують надавати допомоги мешканцям міста.

Наслідки нових атак Росії на Суми

Про ситуацію в місті розповів начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, під час першого удару російські загарбники поцілили безпілотником біля багатоповерхівки.

Пошкоджено дитячий майданчик і вибито вікна. Зазначається, що також постраждав об’єкт цивільної інфраструктури. Спершу повідомлялося про двох поранених.

Трохи пізніше армія РФ завдала повторного удару. Це сталося поблизу іншого об’єкта соціальної інфраструктури.

Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю. Одна людина загинула. За оновленими даними, кількість поранених після обох атак зросла до чотирьох — їх госпіталізували.

Сергій Кривошеєнко звертає увагу на те, що росіяни завжди умисно завдають ударів по цивільних об’єктах, оскільки хочуть залякати мешканців прикордонного міста.

Про ситуацію в Сумах також повідомляє місцеве управління ДСНС.

Вказано, що від самого ранку рятувальники допомагають мешканцям міста, оселі яких були пошкоджені в результаті вечірньої атаки.

На даний момент основні роботи проводяться в найбільш пошкодженому 9-ти поверховому житловому будинку. Здійснюється демонтаж аварійних конструкція, балконних та віконних рам. Роботи тривають.

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