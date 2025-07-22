Росіяни двічі атакувала Суми — загинула людина

Протягом 22 липня російські загарбники двічі завдали ударів по Сумах. Цього разу ворог атакував райони цивільної та соціальної інфраструктури. Згідно з останніми даними, загинула одна людина, ще четверо були поранені.
Головні тези:
- Ворог умисне спрямовує удари на цивільну інфраструктуру з метою залякування цивільних.
- Наразі рятувальники продовжують надавати допомоги мешканцям міста.
Наслідки нових атак Росії на Суми
Про ситуацію в місті розповів начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
За його словами, під час першого удару російські загарбники поцілили безпілотником біля багатоповерхівки.
Трохи пізніше армія РФ завдала повторного удару. Це сталося поблизу іншого об’єкта соціальної інфраструктури.
Сергій Кривошеєнко звертає увагу на те, що росіяни завжди умисно завдають ударів по цивільних об’єктах, оскільки хочуть залякати мешканців прикордонного міста.
Про ситуацію в Сумах також повідомляє місцеве управління ДСНС.
Вказано, що від самого ранку рятувальники допомагають мешканцям міста, оселі яких були пошкоджені в результаті вечірньої атаки.
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