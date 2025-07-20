Россия совершила новую атаку на Сумы — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия совершила новую атаку на Сумы — что известно

Национальная полиция Украины
Сумы снова попали под удар России
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20 июля российские захватчики атаковали центр Сум, сбросив боеприпас с беспилотника на сквер вблизи учебного заведения. Согласно последним данным, ранены двое мирных жителей.

Главные тезисы

  • Среди пострадавших – семилетний ребенок.
  • Новая атака привела к повреждению гражданской инфраструктуры, частных домов и автомобилей в городе.

Сумы снова попали под удар России

О ситуации в городе рассказала Национальная полиция Украины.

Согласно последним данным, в результате нового вражеского удара пострадали двое местных жителей, в том числе семилетний ребенок.

Представители НПУ отмечают, что они оба получили телесные повреждения и находятся в состоянии стрессовой реакции.

Кроме того, указано, что в результате атаки также повреждены гражданская инфраструктура, частные дома и автомобили.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров официально подтвердил, что около 15:00 еще один российский БПЛА атаковал Сумскую общину.

Во время его сбития в Ковпаковском районе города была ранена 43-летняя женщина. Ее доставили в больницу, оказали медицинскую помощь.

Как уже упоминалось ранее, 16 июля российские захватчики атаковали беспилотниками Сумы и Сумскую общину и попали по одному из предприятий в областном центре.

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