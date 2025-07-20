"Это нелегко". В Кремле начали жаловаться после ультиматума Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"Это нелегко". В Кремле начали жаловаться после ультиматума Трампа

Песков
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Источник:  Reuters

Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично лжет, что российский диктатор Владимир Путин готов двигаться в направлении мирного урегулирования войны РФ против Украины. Однако, по его словам, до сих пор есть один важный нюанс.

Главные тезисы

  • Москва продолжает тянуть время, чтобы захватить еще больше украинских земель.
  • Кремль де-факто дал понять, что ему плевать на требования Трампа.

Чего добивается Кремль

По словам спикера российского диктатора, ключевой целью официальной Москвы по-прежнему является достижение целей "СВО" (так власти РФ цинично называют свою войну против Украины — ред.).

Дмитрий Песков цинично добавил, что международное сообщество уже привыкло к иногда "жестокой" риторике американского лидера Дональда Трампа.

На этом фоне представитель Кремля напомнил, что глава Белого дома также пообещал искать пути для достижения мирного соглашения.

Президент Путин неоднократно говорил о своем желании поскорее довести урегулирование ситуации в Украине до мирного завершения. Это длительный процесс, он требует усилий, и это нелегко, — наврал Песков.

Что интересно, недавно бывший президент России Дмитрий Медведев фактически отбросил ультиматум Дональда Трампа. Он даже назвал его "театральным".

Как уже упоминалось ранее, 14 июля Дональд Трамп пригрозил, что США введут "жесткие" санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

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