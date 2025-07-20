Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично лжет, что российский диктатор Владимир Путин готов двигаться в направлении мирного урегулирования войны РФ против Украины. Однако, по его словам, до сих пор есть один важный нюанс.

Чего добивается Кремль

По словам спикера российского диктатора, ключевой целью официальной Москвы по-прежнему является достижение целей "СВО" (так власти РФ цинично называют свою войну против Украины — ред.).

Дмитрий Песков цинично добавил, что международное сообщество уже привыкло к иногда "жестокой" риторике американского лидера Дональда Трампа.

На этом фоне представитель Кремля напомнил, что глава Белого дома также пообещал искать пути для достижения мирного соглашения.

Президент Путин неоднократно говорил о своем желании поскорее довести урегулирование ситуации в Украине до мирного завершения. Это длительный процесс, он требует усилий, и это нелегко, — наврал Песков. Поделиться

Что интересно, недавно бывший президент России Дмитрий Медведев фактически отбросил ультиматум Дональда Трампа. Он даже назвал его "театральным".