"Це нелегко". У Кремлі почали скаржитися після ультиматуму Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це нелегко". У Кремлі почали скаржитися після ультиматуму Трампа

Чого добивається Кремль
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Джерело:  Reuters

Речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно бреше, що російський диктатор Володимир Путін готовий рухатися в напрямку мирного врегулювання війни РФ проти України. Однак, за його словами, досі є один важливий нюанс.

Головні тези:

  • Москва продовжує тягнути час, щоб захопити ще більше українських земель.
  • Кремль де-факто дав зрозуміти, що йому чхати на вимоги Трампа.

Чого добивається Кремль

За словами спікера російського диктатора, ключовою ціллю офіційної Москви, як і раніше, є досягнення цілей “СВО” (так влада РФ цинічно називає свою війну проти України — ред.).

Дмитро Пєсков цинічно додав, що міжнародна спільнота вже звикла до іноді "жорсткої" риторики американського лідера Дональда Трампа.

На цьому тлі речник Кремля нагадав, що очільник Білого дому також пообіцяв шукати шляхи для досягнення мирної угоди.

Президент Путін неодноразово говорив про своє бажання якнайшвидше довести врегулювання ситуації в Україні до мирного завершення. Це тривалий процес, він вимагає зусиль, і це нелегко, — безсоромно набрехав Пєсков.

Що цікаво, не так давно колишній президент Росії Дмитро Медведєв фактично відкинув ультиматум Дональда Трампа до Кремля. Він навіть назвав його “театральним”.

Як уже згадувалося раніше, 14 липня Дональд Трамп пригрозив, що США введуть "жорсткі" санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

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