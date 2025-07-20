Росія здійснила нову атаку на Суми — що відомо

20 липня російські загарбники атакувала центр Сум, скинувши боєприпас з безпілотника на сквер поблизу навчального закладу. Згідно з останніми даними, поранені двоє мирних мешканців.

Суми знову потрапили під удар Росії

Про ситуацію у місті розповіла Національна поліція України.

Згідно з останніми даними, унаслідок нового ворожого удару постраждали двоє місцевих мешканців, серед них семирічна дитина.

Представники НПУ наголошують, що вони обоє отримали тілесні ушкодження та перебувають у стані стресової реакції.

Окрім того, наголошується, що внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров офіційно підтвердив, що близько 15:00 ще один російський БпЛА атакував Сумську громаду.

Під час його збиття в Ковпаківському районі міста була поранена 43-річна жінка. Її доставили до лікарні, надали медичну допомогу.

Як уже згадувалося раніше, 16 липня російські загарбники атакували безпілотниками Суми та Сумську громаду та поцілили по одному з підприємств в обласному центрі.