Росія здійснила нову атаку на Суми — що відомо

20 липня російські загарбники атакувала центр Сум, скинувши боєприпас з безпілотника на сквер поблизу навчального закладу. Згідно з останніми даними, поранені двоє мирних мешканців.
Головні тези:
- Серед постраждалих — семирічна дитина.
- Нова атака призвела до пошкодження цивільної інфраструктури, приватних будинків та автомобілів у місті.
Суми знову потрапили під удар Росії
Про ситуацію у місті розповіла Національна поліція України.
Згідно з останніми даними, унаслідок нового ворожого удару постраждали двоє місцевих мешканців, серед них семирічна дитина.
Представники НПУ наголошують, що вони обоє отримали тілесні ушкодження та перебувають у стані стресової реакції.
Окрім того, наголошується, що внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров офіційно підтвердив, що близько 15:00 ще один російський БпЛА атакував Сумську громаду.
Під час його збиття в Ковпаківському районі міста була поранена 43-річна жінка. Її доставили до лікарні, надали медичну допомогу.
Як уже згадувалося раніше, 16 липня російські загарбники атакували безпілотниками Суми та Сумську громаду та поцілили по одному з підприємств в обласному центрі.
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