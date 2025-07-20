Що наразі відбувається на фронті — доповідь Сирського
Категорія
Україна
Дата публікації

Що наразі відбувається на фронті — доповідь Сирського

Володимир Зеленський
Сирський
Read in English

20 липня український лідер Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо розвитку ситуації на полі бою. 

Головні тези:

  • За словами Сирського, російські окупанти не відмовилися від своєї старої тактики. 
  • Президент та головнокомандувач обговорили далекобійні удари та постачання дронів для ЗСУ.

Зеленський розповів про доповідь Сирського

Як повідомив головком президенту, українські воїни продовжують активно ліквідовувати ворожі диверсійні групи на Покровському та інших напрямках фронту.

Армія РФ не відмовилися від своєї тактики: вона робить все можливе, щоб за допомогою малих груп захоплювати нові позиції.

Однак воїни ЗСУ, як завжди, успішно зривають спроби противника.

Також у центрі уваги Зеленського та Сирського була ситуація у прикордонних районах Сумщини.

Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини — 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, Зеленський та Сирський обговорили далекобійні удари, насамперед частоту та ефективність дипстрайків.

За словами українського лідера, головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Британії створюють винищувач для атак на Росію
Що наразі відомо про винищувач Tempest
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це нелегко". У Кремлі почали скаржитися після ультиматуму Трампа
Чого добивається Кремль
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС уперше вдарив санкціями по Китаю за допомогу Росії
ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?