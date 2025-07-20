Що наразі відбувається на фронті — доповідь Сирського

20 липня український лідер Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо розвитку ситуації на полі бою.
Головні тези:
- За словами Сирського, російські окупанти не відмовилися від своєї старої тактики.
- Президент та головнокомандувач обговорили далекобійні удари та постачання дронів для ЗСУ.
Зеленський розповів про доповідь Сирського
Як повідомив головком президенту, українські воїни продовжують активно ліквідовувати ворожі диверсійні групи на Покровському та інших напрямках фронту.
Армія РФ не відмовилися від своєї тактики: вона робить все можливе, щоб за допомогою малих груп захоплювати нові позиції.
Однак воїни ЗСУ, як завжди, успішно зривають спроби противника.
Також у центрі уваги Зеленського та Сирського була ситуація у прикордонних районах Сумщини.
Окрім того, Зеленський та Сирський обговорили далекобійні удари, насамперед частоту та ефективність дипстрайків.
За словами українського лідера, головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів.
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