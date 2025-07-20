Що наразі відбувається на фронті — доповідь Сирського

20 липня український лідер Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо розвитку ситуації на полі бою.

Зеленський розповів про доповідь Сирського

Як повідомив головком президенту, українські воїни продовжують активно ліквідовувати ворожі диверсійні групи на Покровському та інших напрямках фронту.

Армія РФ не відмовилися від своєї тактики: вона робить все можливе, щоб за допомогою малих груп захоплювати нові позиції.

Однак воїни ЗСУ, як завжди, успішно зривають спроби противника.

Також у центрі уваги Зеленського та Сирського була ситуація у прикордонних районах Сумщини.

Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини — 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни! Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, Зеленський та Сирський обговорили далекобійні удари, насамперед частоту та ефективність дипстрайків.