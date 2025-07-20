ЄС уперше вдарив санкціями по Китаю за допомогу Росії
Категорія
Економіка
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ЄС уперше вдарив санкціями по Китаю за допомогу Росії

ЄС
Джерело:  online.ua

Офіційний Брюссель ввів санкції проти двох банків Китаю за співпрацю з країною-агресоркою Росією. Що важливо розуміти, вони були запроваджені у межах останнього пакету заходів, покликаних ослабити воєнну машину Кремля.

Головні тези:

  • Уже незабаром Китай відчує перші наслідки своєї підтримки агресора.
  • Пекін намагався залякати Євросоюз, однак йому не вдалося це зробити.

Китай потрапив під санкції ЄС

Згідно з даними видання South China Morning Post, європейські лідери вирішили ввести санкції проти згаданих установ, попри те, що офіційний Пекін багато разів лякав Брюссель наслідками.

Інсайдери ЗМІ стверджують, що до чорного списку у 18-му пакету санкцій потрапили два регіональні кредитори з міст, розташованих поблизу кордону Китаю з Росією.

Що важливо розуміти, мовиться про Сільський комерційний банк Суйфенхе (Suifenhe Rural Commercial Bank) і Сільський комерційний банк Хейхе (Heihe Rural Commercial Bank).

Шеф китайської дипломатії Ван І багато разів попереджав Євросоюз, що КНР буде мститися, якщо таке рішення все ж ухвалять.

Однак офіційний Брюссель ці погрози не зупинили.

У п'ятницю Європейська комісія поінформувала послів про те, що існує зобов'язання переглянути списки кредиторів через шість місяців. Якщо банки доведуть, що вони припинили надавати підтримку російським військовим, їх можуть викреслити зі списку.

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