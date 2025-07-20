Официальный Брюссель ввел санкции против двух банков Китая за сотрудничество со страной-агрессорской Россией. Что важно понимать, они были введены в рамках последнего пакета мер, призванных ослабить военную машину Кремля.

Китай попал под санкции ЕС

Согласно данным издания South China Morning Post, европейские лидеры решили ввести санкции против упомянутых учреждений, несмотря на то, что официальный Пекин неоднократно пугал Брюссель последствиями.

Инсайдеры СМИ утверждают, что в черный список в 18-м пакете санкций попали два региональных кредитора из городов, расположенных вблизи границы Китая с Россией.

Что важно понимать, речь идет о Сельском коммерческом банке Суйфенхе (Suifenhe Rural Commercial Bank) и Сельском коммерческом банке Хейхе (Heihe Rural Commercial Bank).

Шеф китайской дипломатии Ван И много раз предупреждал Евросоюз, что КНР будет мстить, если такое решение все же будет принято.

Однако официальный Брюссель эти угрозы не остановили.