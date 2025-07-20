Что сейчас происходит на фронте — доклад Сырского

20 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу развития ситуации на поле боя.

Зеленский рассказал о докладе Сырского

Как сообщил главком президенту, украинские воины продолжают активно ликвидировать вражеские диверсионные группы на Покровском и других направлениях фронта.

Армия РФ не отказалась от своей тактики: она делает все возможное, чтобы с помощью малых групп захватывать новые позиции.

Однако воины ВСУ, как обычно, успешно срывают попытки противника.

Также в центре внимания Зеленского и Сырского находилась ситуация в приграничных районах Сумщины.

Благодарен всем привлеченным подразделениям за полное выполнение поставленных задач. Особо отмечу 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины — 225-й отдельный штурмовой полк и 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду. Спасибо, воины! Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили дальнобойные удары, прежде всего, частоту и эффективность дипстрайков.