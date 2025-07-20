Что сейчас происходит на фронте — доклад Сырского

20 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу развития ситуации на поле боя.
Главные тезисы
- По словам Сырского, российские оккупанты не отказались от своей старой тактики.
- Президент и главнокомандующий обсудили дальнобойные удары и поставки дронов для ВСУ.
Зеленский рассказал о докладе Сырского
Как сообщил главком президенту, украинские воины продолжают активно ликвидировать вражеские диверсионные группы на Покровском и других направлениях фронта.
Армия РФ не отказалась от своей тактики: она делает все возможное, чтобы с помощью малых групп захватывать новые позиции.
Однако воины ВСУ, как обычно, успешно срывают попытки противника.
Также в центре внимания Зеленского и Сырского находилась ситуация в приграничных районах Сумщины.
Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили дальнобойные удары, прежде всего, частоту и эффективность дипстрайков.
По словам украинского лидера, главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО Украины прорабатывают все запросы на дополнительное финансирование производства и поставку дронов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-