Что сейчас происходит на фронте — доклад Сырского
Категория
Украина
Дата публикации

Что сейчас происходит на фронте — доклад Сырского

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о докладе Сырского
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20 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу развития ситуации на поле боя.

Главные тезисы

  • По словам Сырского, российские оккупанты не отказались от своей старой тактики.
  • Президент и главнокомандующий обсудили дальнобойные удары и поставки дронов для ВСУ.

Зеленский рассказал о докладе Сырского

Как сообщил главком президенту, украинские воины продолжают активно ликвидировать вражеские диверсионные группы на Покровском и других направлениях фронта.

Армия РФ не отказалась от своей тактики: она делает все возможное, чтобы с помощью малых групп захватывать новые позиции.

Однако воины ВСУ, как обычно, успешно срывают попытки противника.

Также в центре внимания Зеленского и Сырского находилась ситуация в приграничных районах Сумщины.

Благодарен всем привлеченным подразделениям за полное выполнение поставленных задач. Особо отмечу 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины — 225-й отдельный штурмовой полк и 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду. Спасибо, воины!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили дальнобойные удары, прежде всего, частоту и эффективность дипстрайков.

По словам украинского лидера, главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО Украины прорабатывают все запросы на дополнительное финансирование производства и поставку дронов.

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