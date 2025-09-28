Атаки дронов РФ вызвали масштабные пожары в Сумах и Одесской области — видео
Атаки дронов РФ вызвали масштабные пожары в Сумах и Одесской области — видео

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одещина
В ночь на 28 сентября российские войска нанесли очередной удар дронами по Сумам и Одесской области. В результате чего там пылали масштабные пожары.

  • Атаки дронов РФ в Сумах и Одесской области привели к масштабным пожарам и разрушениям.
  • Семь грузовых автомобилей, цех и склад готовой продукции винного завода пострадали от ударов дронов.
  • Спасатели и службы ликвидации работают на местах происшествия для устранения последствий атак.

Одещина и Сумы находились под массированными дроновыми ударами РФ

Об этом сообщает и. Сумского городского головы Артём Кобзарь.

В результате попаданий загорелись семь грузовых автомобилей. Огонь был столь сильным, что машины выгорели полностью.

Кроме автотранспорта зафиксировано поражение объекта инфраструктуры.

На месте инцидента продолжают работать все соответствующие службы, ликвидируя последствия ночной атаки.

Ночью враг снова атаковал Одесщину ударными дронами, пострадала гражданская инфраструктура. Спасатели тушили многочисленные пожары.

Об этом заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Несмотря на эффективную работу ПВО, в результате удара разрушен цех и склад готовой продукции винного завода. Рабочее смену из 50 работников эвакуировали. Также повреждены крыша и остекление частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Олег Кипер

Олег Кипер

Начальник Одесской ОВА

Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий удара. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения Одесской области.

