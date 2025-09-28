Атаки дронів РФ спричинили масштабні пожежі у Сумах та на Одещині — відео

У ніч на 28 вересня російські війська завдали чергового удару дронами по Сумах та Одеській області. Внаслідок чого там палали масштабні пожежі.
Головні тези:
- Атаки дронів РФ призвели до масштабних пожеж у Сумах та Одеській області вночі на 28 вересня.
- Внаслідок ударів загорілися сім вантажних автомобілів, цех та склад готової продукції винного заводу, пошкоджено приватний будинок.
- Рятувальники та служби ліквідації наслідків продовжують працювати на місцях подій, зафіксовано зруйновані об'єкти інфраструктури.
Одещина та Суми були під масованими дроновими ударами РФ
Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
Крім автотранспорту, зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури.
На місці інциденту продовжують працювати всі відповідні служби, ліквідовуючи наслідки нічної атаки.
Уночі ворог знову атакував Одещину ударними дронами, постраждала цивільна інфраструктура. Рятувальники гасили чисельні пожежі.
Про це заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення Одещини.
