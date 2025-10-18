Аналитики шокированы соотношением потерь ВСУ и армии РФ
Аналитики шокированы соотношением потерь ВСУ и армии РФ

Колоссальные потери армии РФ выходят за все допустимые пределы
Источник:  The Economist

Издание The Economist обращает внимание мира на то, что летнее наступление российских захватчиков в Украине было не просто провальным, но и катастрофическим для армии РФ. Что важно понимать, за считанные месяцы она потеряла до 100 тысяч солдат убитыми.

Главные тезисы

  • Россия быстрее может столкнуться с реальным дефицитом живой силы, чем Украина.
  • Путин не сможет превратить локальный успех в стратегический прорыв.

Колоссальные потери армии РФ выходят за все допустимые пределы

Как отмечают аналитики, союзники Украины часто озабочены тем, что ВСУ не хватает живой силы, а российские захватчики не останавливают свои штурмы.

Однако специалисты призывают мир взглянуть на эту ситуацию с другой стороны.

Больше поражает, как мало территории Россия захватила в своем третьем и наибольшем наступлении; и кошмарная цена, которую она заплатила в людях и материалах. Если что-либо кардинально не изменится, Владимир Путин не сможет выиграть войну на поле боя.

Фото: скриншот

Мизерные достижения армии РФ на поле боя, за которые она платит шокирующую цену, указывают на то, что агрессор исчерпал свои силы и идеи.

На этом фоне аналитики изучили 200 достоверных оценок потерь РФ от западных правительств и независимых исследователей.

Сочетание этих данных показало, что с начала полномасштабного вторжения и до января 2025 г. совокупные потери россиян составляли от 640 тыс. до 877 тыс. солдат, из которых от 137 тыс. до 228 тыс. погибли. К 13 октября это количество выросло почти на 60% и составило от 984 тысяч до 1 млн. 438 тысяч, из которых 190-480 тысяч погибших.

Что касается украинских потерь, то веб-сайт UALosses насчитал 77 403 смерти среди украинских солдат за все время полномасштабной войны, а также еще 77 842 пропавших без вести.

