Аналитики шокированы соотношением потерь ВСУ и армии РФ

Издание The Economist обращает внимание мира на то, что летнее наступление российских захватчиков в Украине было не просто провальным, но и катастрофическим для армии РФ. Что важно понимать, за считанные месяцы она потеряла до 100 тысяч солдат убитыми.

Колоссальные потери армии РФ выходят за все допустимые пределы

Как отмечают аналитики, союзники Украины часто озабочены тем, что ВСУ не хватает живой силы, а российские захватчики не останавливают свои штурмы.

Однако специалисты призывают мир взглянуть на эту ситуацию с другой стороны.

Больше поражает, как мало территории Россия захватила в своем третьем и наибольшем наступлении; и кошмарная цена, которую она заплатила в людях и материалах. Если что-либо кардинально не изменится, Владимир Путин не сможет выиграть войну на поле боя. Поделиться

Фото: скриншот

Мизерные достижения армии РФ на поле боя, за которые она платит шокирующую цену, указывают на то, что агрессор исчерпал свои силы и идеи.

На этом фоне аналитики изучили 200 достоверных оценок потерь РФ от западных правительств и независимых исследователей.

Сочетание этих данных показало, что с начала полномасштабного вторжения и до января 2025 г. совокупные потери россиян составляли от 640 тыс. до 877 тыс. солдат, из которых от 137 тыс. до 228 тыс. погибли. К 13 октября это количество выросло почти на 60% и составило от 984 тысяч до 1 млн. 438 тысяч, из которых 190-480 тысяч погибших. Поделиться

Что касается украинских потерь, то веб-сайт UALosses насчитал 77 403 смерти среди украинских солдат за все время полномасштабной войны, а также еще 77 842 пропавших без вести.