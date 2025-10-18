Издание The Economist обращает внимание мира на то, что летнее наступление российских захватчиков в Украине было не просто провальным, но и катастрофическим для армии РФ. Что важно понимать, за считанные месяцы она потеряла до 100 тысяч солдат убитыми.
Главные тезисы
- Россия быстрее может столкнуться с реальным дефицитом живой силы, чем Украина.
- Путин не сможет превратить локальный успех в стратегический прорыв.
Колоссальные потери армии РФ выходят за все допустимые пределы
Как отмечают аналитики, союзники Украины часто озабочены тем, что ВСУ не хватает живой силы, а российские захватчики не останавливают свои штурмы.
Однако специалисты призывают мир взглянуть на эту ситуацию с другой стороны.
Мизерные достижения армии РФ на поле боя, за которые она платит шокирующую цену, указывают на то, что агрессор исчерпал свои силы и идеи.
На этом фоне аналитики изучили 200 достоверных оценок потерь РФ от западных правительств и независимых исследователей.
Что касается украинских потерь, то веб-сайт UALosses насчитал 77 403 смерти среди украинских солдат за все время полномасштабной войны, а также еще 77 842 пропавших без вести.
