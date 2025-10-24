Украинские бойцы уничтожили еще более 600 единиц вооружения и техники армии РФ
Украинские бойцы уничтожили еще более 600 единиц вооружения и техники армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 24 октября 2025 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, только за прошедшие сутки Силы обороны Украины успешно ликвидировали 910 российских оккупантов и более 600 единиц вооружения и военной техники врага.

Главные тезисы

  • Начался 1339 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего 23 октября на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 24 октября 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 135 080 (+910) человек,

  • танков — 11 283 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 458 (+5) ед,

  • артиллерийских систем — 33 972 (+34) ед,

  • РСЗО 1 526 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 73 826 (+440) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 65356 (+128) ед.

23 октября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему, командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

По уточненной информации, вчера противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4987 обстрелов, в том числе 152 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6688 дронов-камикадзе.

