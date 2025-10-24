Украинские бойцы уничтожили еще более 600 единиц вооружения и техники армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, только за прошедшие сутки Силы обороны Украины успешно ликвидировали 910 российских оккупантов и более 600 единиц вооружения и военной техники врага.
Главные тезисы
- Начался 1339 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего 23 октября на фронте произошло 120 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 24 октября 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 135 080 (+910) человек,
танков — 11 283 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 23 458 (+5) ед,
артиллерийских систем — 33 972 (+34) ед,
РСЗО 1 526 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 73 826 (+440) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 65356 (+128) ед.
23 октября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему, командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.
По уточненной информации, вчера противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 4987 обстрелов, в том числе 152 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6688 дронов-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-