ПВО обезвредила 72 дрона во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 72 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение 23-24 октября российские захватчики совершали атаку 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 10 локациях.
  • Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся еще несколько вражеских дронов.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака россиян началась в 19:00 23 октября.

В этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 47 ударных БПЛА на 10 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! – призывают украинские защитники.

