ПВО обезвредила 72 дрона во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение 23-24 октября российские захватчики совершали атаку 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 10 локациях.
- Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся еще несколько вражеских дронов.
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Новая атака россиян началась в 19:00 23 октября.
В этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 90 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 47 ударных БПЛА на 10 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-