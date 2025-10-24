"Уже в грудні". Туск попередив про вирішальний момент для України

Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що фінальне рішення щодо надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі 140 млрд євро буде ухвалене на саміті Європейської ради у грудні 2025 року. На його переконання, без потужної фінансової підтримки Україна не зможе перемогти у війні.

Туск анонсував важливе рішення щодо України

За словами польського прем’єра, дискусії з цього приводу в Євросоюзі досі тривають.

Фінальне рішення досі блокують Бельгія,яка зберігає найбільшу частина заморожених активів РФ, а також Угорщина.

Туск звернув увагу на те, що Брюссель боїться, що нестиме всю відповідальність за це рішення на собі.

Тому ми намагаємося переконати наших бельгійських друзів, що готові побудувати механізм спільної загальноєвропейської відповідальності. Звичайно, як завжди, Віктор Орбан проти цього, як і проти всіх рішень щодо України. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Він також додав, що наразі вдалося добитися певного прогресу в цьому питанні.

На переконання Туска, з точки зору України та фактично всього ЄС й НАТО, необхідно припинити лише говорити на цю тему, а дійсно почати щось робити.