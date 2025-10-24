"Уже в грудні". Туск попередив про вирішальний момент для України
"Уже в грудні". Туск попередив про вирішальний момент для України

Туск
Джерело:  Укрінформ

Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що фінальне рішення щодо надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі 140 млрд євро буде ухвалене на саміті Європейської ради у грудні 2025 року. На його переконання, без потужної фінансової підтримки Україна не зможе перемогти у війні.

Головні тези:

  • Головними перепонами на цьому шляху є Бельгія та Угорщина.
  • Туск закликає до конкретних дій, а не лише дискусій.

Туск анонсував важливе рішення щодо України

За словами польського прем’єра, дискусії з цього приводу в Євросоюзі досі тривають.

Фінальне рішення досі блокують Бельгія,яка зберігає найбільшу частина заморожених активів РФ, а також Угорщина.

Туск звернув увагу на те, що Брюссель боїться, що нестиме всю відповідальність за це рішення на собі.

Тому ми намагаємося переконати наших бельгійських друзів, що готові побудувати механізм спільної загальноєвропейської відповідальності. Звичайно, як завжди, Віктор Орбан проти цього, як і проти всіх рішень щодо України.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

Він також додав, що наразі вдалося добитися певного прогресу в цьому питанні.

На переконання Туска, з точки зору України та фактично всього ЄС й НАТО, необхідно припинити лише говорити на цю тему, а дійсно почати щось робити.

Європейська рада відбудеться уже у грудні, і це має бути остаточний термін прийняття рішення: так чи ні. І нам також не слід гратися емоціями, тому що Україна не виграє цю війну чи не захистить себе від Росії без фінансової підтримки, — попередив прем'єр-міністр Польщі.

