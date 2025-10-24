"Уже в грудні". Туск попередив про вирішальний момент для України

Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що фінальне рішення щодо надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі 140 млрд євро буде ухвалене на саміті Європейської ради у грудні 2025 року. На його переконання, без потужної фінансової підтримки Україна не зможе перемогти у війні.
Головні тези:
- Головними перепонами на цьому шляху є Бельгія та Угорщина.
- Туск закликає до конкретних дій, а не лише дискусій.
Туск анонсував важливе рішення щодо України
За словами польського прем’єра, дискусії з цього приводу в Євросоюзі досі тривають.
Фінальне рішення досі блокують Бельгія,яка зберігає найбільшу частина заморожених активів РФ, а також Угорщина.
Туск звернув увагу на те, що Брюссель боїться, що нестиме всю відповідальність за це рішення на собі.
Він також додав, що наразі вдалося добитися певного прогресу в цьому питанні.
На переконання Туска, з точки зору України та фактично всього ЄС й НАТО, необхідно припинити лише говорити на цю тему, а дійсно почати щось робити.
