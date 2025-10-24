"Уже в декабре". Туск предупредил о решающем моменте для Украины

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что финальное решение о предоставлении Украине "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро будет принято на саммите Европейского совета в декабре 2025 года. По его мнению, без мощной финансовой поддержки Украина не сможет победить в войне.
Главные тезисы
- Главными препятствиями на этом пути являются Бельгия и Венгрия.
- Туск призывает к конкретным действиям, а не только к дискуссиям.
Туск анонсировал важное решение касательно Украины
По словам польского премьера, дискуссии по этому поводу в Евросоюзе до сих пор продолжаются.
Финальное решение до сих пор блокируют Бельгия и Венгрия.
Туск обратил внимание на то, что Брюссель опасается, что будет нести всю ответственность за это решение на себе.
Он также добавил, что в настоящее время удалось добиться определенного прогресса в этом вопросе.
По мнению Туска, с точки зрения Украины и фактически всего ЕС и НАТО необходимо прекратить только говорить на эту тему, а действительно начать что-то делать.
