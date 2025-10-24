"Уже в декабре". Туск предупредил о решающем моменте для Украины

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что финальное решение о предоставлении Украине "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро будет принято на саммите Европейского совета в декабре 2025 года. По его мнению, без мощной финансовой поддержки Украина не сможет победить в войне.

Туск анонсировал важное решение касательно Украины

По словам польского премьера, дискуссии по этому поводу в Евросоюзе до сих пор продолжаются.

Финальное решение до сих пор блокируют Бельгия и Венгрия.

Туск обратил внимание на то, что Брюссель опасается, что будет нести всю ответственность за это решение на себе.

Поэтому мы стараемся убедить наших бельгийских друзей, что готовы построить механизм общеевропейской ответственности. Конечно, как всегда, Виктор Орбан против этого, как и против всех решений по Украине. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Он также добавил, что в настоящее время удалось добиться определенного прогресса в этом вопросе.

По мнению Туска, с точки зрения Украины и фактически всего ЕС и НАТО необходимо прекратить только говорить на эту тему, а действительно начать что-то делать.