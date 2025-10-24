Завершение войны РФ против Украины. Чего дальше ждать от Трампа

Американский лидер Дональд Трамп не отказался от намерения завершить захватническую войну России против Украины. С этой целью он планирует усиливать давление не только на российского диктатора Владимира Путина, но и украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы всадить их за стол переговоров.
Главные тезисы
- У Трампа есть разные "козыри", которые могут изменить ход войны.
- США знают о минимальных успехах России на поле боя и исчерпывании ее сил.
Трамп не отказался от своей цели
С заявлением по этому поводу выступил представитель США в НАТО Мэтью Витакер, сообщает Newsmax.
По словам последнего, Белый дом не изменил свою ключевую позицию и до сих пор привержен оказанию помощи Украине.
Однако на этот раз Трамп попытается использовать новую тактику — усилить давление не только на Кремль, но и на Офис президента Зеленского.
По убеждению Мэтью Витакера, это жестокая окопная война, в которой никто не выиграет.
Витакер обращает внимание на то, что успехи армии РФ на фронте за последние 10 месяцев били мизерными, несмотря на шокирующие потери.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-