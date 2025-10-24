Завершение войны РФ против Украины. Чего дальше ждать от Трампа
Завершение войны РФ против Украины. Чего дальше ждать от Трампа

Американский лидер Дональд Трамп не отказался от намерения завершить захватническую войну России против Украины. С этой целью он планирует усиливать давление не только на российского диктатора Владимира Путина, но и украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы всадить их за стол переговоров.

  • У Трампа есть разные "козыри", которые могут изменить ход войны.
  • США знают о минимальных успехах России на поле боя и исчерпывании ее сил.

Трамп не отказался от своей цели

С заявлением по этому поводу выступил представитель США в НАТО Мэтью Витакер, сообщает Newsmax.

По словам последнего, Белый дом не изменил свою ключевую позицию и до сих пор привержен оказанию помощи Украине.

Однако на этот раз Трамп попытается использовать новую тактику — усилить давление не только на Кремль, но и на Офис президента Зеленского.

По убеждению Мэтью Витакера, это жестокая окопная война, в которой никто не выиграет.

Президент Трамп пытается изучить способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, честно говоря, и на Владимира Зеленского, а также искать новые способы продолжать давление, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы договориться о прекращении огня, прекратить войну и просто прекратить убийства, — отметил посол США.

Витакер обращает внимание на то, что успехи армии РФ на фронте за последние 10 месяцев били мизерными, несмотря на шокирующие потери.

