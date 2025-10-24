Завершение войны РФ против Украины. Чего дальше ждать от Трампа

Американский лидер Дональд Трамп не отказался от намерения завершить захватническую войну России против Украины. С этой целью он планирует усиливать давление не только на российского диктатора Владимира Путина, но и украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы всадить их за стол переговоров.

Трамп не отказался от своей цели

С заявлением по этому поводу выступил представитель США в НАТО Мэтью Витакер, сообщает Newsmax.

По словам последнего, Белый дом не изменил свою ключевую позицию и до сих пор привержен оказанию помощи Украине.

Однако на этот раз Трамп попытается использовать новую тактику — усилить давление не только на Кремль, но и на Офис президента Зеленского.

По убеждению Мэтью Витакера, это жестокая окопная война, в которой никто не выиграет.

Президент Трамп пытается изучить способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, честно говоря, и на Владимира Зеленского, а также искать новые способы продолжать давление, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы договориться о прекращении огня, прекратить войну и просто прекратить убийства, — отметил посол США. Поделиться

Витакер обращает внимание на то, что успехи армии РФ на фронте за последние 10 месяцев били мизерными, несмотря на шокирующие потери.