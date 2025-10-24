Украинские воины отбросили армию РФ на Покровском направлении
Украина
Украинские воины отбросили армию РФ на Покровском направлении

ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  DeepState

Мониторинговый проект DeepState внимательно проанализировал развитие боевых действий на фронте и пришел к выводу, что Силы Обороны Украины смогли отбросить российских захватчиков вблизи Кучерового Яра на Покровском направлении в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Российские войска также смогли продвинуться возле некоторых населенных пунктов.
  • На Покровском направлении враг активно использует тактику "шахмат".

Что происходит на фронте 23-24 октября

В то же время, по данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись вблизи Гродовки, Владимировки и Степногорска в Донецкой области.

Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра. Враг продвинулся вблизи Гродовки, Владимировки и Степногорска, — сказано в отчете DeepState.

О последних событиях на поле боя также рассказал начальник службы информации и коммуникации 14 бригады оперативного назначения "Красная калина 1 корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин в эфире "Киев24".

По словам последнего, солдаты РФ активно прибегают к использованию тактики "шахмат" на Покровском направлении.

Условно — для того, чтобы что-то взять, нужно что-то отдать. Они отвлекают внимание, разжижают именно наши позиции дронов. Враг отдает большое количество своего личного состава, — отметил Бакулин.

Он также обратил внимание на то, что погодные условия меняется и де-факто тактика врага идет на накопление.

