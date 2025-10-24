Украинские воины отбросили армию РФ на Покровском направлении

Мониторинговый проект DeepState внимательно проанализировал развитие боевых действий на фронте и пришел к выводу, что Силы Обороны Украины смогли отбросить российских захватчиков вблизи Кучерового Яра на Покровском направлении в Донецкой области.
Главные тезисы
- Российские войска также смогли продвинуться возле некоторых населенных пунктов.
- На Покровском направлении враг активно использует тактику "шахмат".
Что происходит на фронте 23-24 октября
В то же время, по данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись вблизи Гродовки, Владимировки и Степногорска в Донецкой области.
О последних событиях на поле боя также рассказал начальник службы информации и коммуникации 14 бригады оперативного назначения "Красная калина 1 корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин в эфире "Киев24".
По словам последнего, солдаты РФ активно прибегают к использованию тактики "шахмат" на Покровском направлении.
Он также обратил внимание на то, что погодные условия меняется и де-факто тактика врага идет на накопление.
