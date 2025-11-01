ГУР подорвало нефтепродуктопровод в Московской области — видео

31 октября в рамках новой спецоперации ГУР МО Украины удалось успешно вывести из строя важнейший военный объект страны-агрессорки России - нефтепродуктопровод "Кольцевой", обеспечивавший армию РФ ресурсами для ведения геноцидной войны против украинского народа. В общем, речь идет об уничтожении сразу трех его нитей.
Главные тезисы
- Украина продолжает усиливать давление на врага на его собственной территории.
- По убеждению Кирилла Буданова, такие операции эффективнее санкций.
Новая операция ГУР на Московщине — как это было
Украинские разведчики обращают внимание на то, что локация, на которой произошел подрыв вражеского объекта критической военной инфраструктуры, находится на территории Раменского района Московской области РФ.
Власти РФ экстренно направили на место взрыва свои спецслужбы и ремонтные бригады.
Что важно понимать, новая успешная операция ГУР на территории врага — серьезный удар по военным возможностям страны-агрессорки, а также по ее экономике.
Украинская военная разведка обращает внимание на то, что протяженность магистрального нефтепродуктопровода "Кольцевой" достигает 400 километров.
