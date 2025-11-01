ГУР подорвало нефтепродуктопровод в Московской области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР подорвало нефтепродуктопровод в Московской области — видео

ГУР
Новая операция ГУР на Московщине - как это было
Read in English
Читати українською

31 октября в рамках новой спецоперации ГУР МО Украины удалось успешно вывести из строя важнейший военный объект страны-агрессорки России - нефтепродуктопровод "Кольцевой", обеспечивавший армию РФ ресурсами для ведения геноцидной войны против украинского народа. В общем, речь идет об уничтожении сразу трех его нитей.

Главные тезисы

  • Украина продолжает усиливать давление на врага на его собственной территории.
  • По убеждению Кирилла Буданова, такие операции эффективнее санкций.

Новая операция ГУР на Московщине — как это было

Украинские разведчики обращают внимание на то, что локация, на которой произошел подрыв вражеского объекта критической военной инфраструктуры, находится на территории Раменского района Московской области РФ.

Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли — все три нити, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное горючее, успешно и одновременно взорвались. Нефтепродуктопровод выведен из строя, — отмечает ГУР.

Власти РФ экстренно направили на место взрыва свои спецслужбы и ремонтные бригады.

Что важно понимать, новая успешная операция ГУР на территории врага — серьезный удар по военным возможностям страны-агрессорки, а также по ее экономике.

Украинская военная разведка обращает внимание на то, что протяженность магистрального нефтепродуктопровода "Кольцевой" достигает 400 километров.

Горючее для транспортировки по трубопроводу поступало из рязанского, нижегородского и московского нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно "кольцевой" был способен перекачивать до 3 млн тонн авиационного горючего, до 2,8 млн тонн дизтоплива и до 1,6 млн тонн бензина.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российский "Лукойл" продает зарубежные активы — известна причина
"Лукойл" уже ощущает первые последствия американских санкций
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы ГУР экстренно высадились в Покровске — видео
Спецназ ГУР уже в Покровске
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая атака России на Украину: ПВО обезвредила 206 дронов
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы ПВО за 31 октября и 1 ноября

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?