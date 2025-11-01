ГУР подорвало нефтепродуктопровод в Московской области — видео

31 октября в рамках новой спецоперации ГУР МО Украины удалось успешно вывести из строя важнейший военный объект страны-агрессорки России - нефтепродуктопровод "Кольцевой", обеспечивавший армию РФ ресурсами для ведения геноцидной войны против украинского народа. В общем, речь идет об уничтожении сразу трех его нитей.

Новая операция ГУР на Московщине — как это было

Украинские разведчики обращают внимание на то, что локация, на которой произошел подрыв вражеского объекта критической военной инфраструктуры, находится на территории Раменского района Московской области РФ.

Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли — все три нити, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное горючее, успешно и одновременно взорвались. Нефтепродуктопровод выведен из строя, — отмечает ГУР. Поделиться

Власти РФ экстренно направили на место взрыва свои спецслужбы и ремонтные бригады.

Что важно понимать, новая успешная операция ГУР на территории врага — серьезный удар по военным возможностям страны-агрессорки, а также по ее экономике.

Украинская военная разведка обращает внимание на то, что протяженность магистрального нефтепродуктопровода "Кольцевой" достигает 400 километров.