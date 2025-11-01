Новая атака России на Украину: ПВО обезвредила 206 дронов
Новая атака России на Украину: ПВО обезвредила 206 дронов

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 31 октября и 1 ноября российские оккупанты совершали атаку на мирные украинские города и села 223 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство враждебных целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 7 разных локациях.

Отчет работы ПВО за 31 октября и 1 ноября

Новая атака россиян началась еще вечером в 18:30.

В этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 140 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 206 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 17 ударных БПЛА на 7 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

