Нова атака Росії на Україну: ППО знешкодила 206 дронів

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 31 жовтня та 1листопада російські окупанти здійснювали атаку на мирні українська міста та села 223 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 7 різних локаціях.
Звіт роботи ППО за 31 жовтня та 1 листопада
Нова атака росіян розпочалася ще минулого вечора о 18:30.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 140 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 17 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-