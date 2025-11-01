Нова атака Росії на Україну: ППО знешкодила 206 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова атака Росії на Україну: ППО знешкодила 206 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи ППО за 31 жовтня та 1 листопада

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 31 жовтня та 1листопада російські окупанти здійснювали атаку на мирні українська міста та села 223 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
  •  Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 7 різних локаціях.

Звіт роботи ППО за 31 жовтня та 1 листопада

Нова атака росіян розпочалася ще минулого вечора о 18:30.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 140 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 17 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лідери Євросоюзу підтримали ідею Трампа щодо України
Уряд Великої Британії
Трамп отримав підтримку з боку ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Saab планує відкрити в Україні завод із кінцевого збирання винищувачів Gripen
Gripen
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Російський "Лукойл" продає закордонні активи — відома причина
"Лукойл" уже відчуває перші наслідки американський санкцій

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?