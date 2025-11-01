ГУР підірвало нафтопродуктопровід у Московській області — відео
ГУР підірвало нафтопродуктопровід у Московській області — відео

Нова операція ГУР на Московщині - як це було

31 жовтня у межах нової спецоперації ГУР МО України вдалося успішно вивести з ладу надважливий військовий об’єкт країни-агресорки Росії — нафтопродуктопровід “Кольцевой”, який забезпечував армію РФ ресурсами для ведення геноцидної війни проти українського народу. Загалом йдеться про знищення одразу трьох його ниток.

  • Україна продовжує посилювати тиску на ворога на його власній території.
  • На переконання Кирила Буданова, такі операції є ефективнішими за санкції.

Нова операція ГУР на Московщині — як це було

Українські розвідники звертають увагу на те, що локація, на якій відбувся підрив ворожого об’єкта критичної військової інфраструктури знаходиться на території Рамєнского району Московської області РФ.

Антидронова сітка та “захист” ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли ― усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу, — наголошує ГУР.

Влада РФ екстрено направила на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади.

Що важливо розуміти, нова успішна операція ГУР на території ворога ― серйозний удар по воєнних спроможностях країни-агресорки, а також по її економіці.

Українська воєнна розвідка звертає увагу на те, що довжина магістрального нафтопродуктопроводу “Кольцевой” сягає 400 кілометрів.

Пальне для транспортування трубопроводом надходило із рязанского, ніжеґородского та московского нафтопереробних заводів. Щорічно “кольцевой” був здатен перекачувати до 3 млн. тонн авіаційного пального, до 2, 8 млн. тонн дизпалива та до 1,6 млн. тонн бензину.

