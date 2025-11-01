4 района сосредоточения армии РФ попали под удары Украины

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали сразу четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство и три других важных объекта российских захватчиков.