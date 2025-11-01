4 района сосредоточения армии РФ попали под удары Украины
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали сразу четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство и три других важных объекта российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1347 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 31 октября на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 1 ноября 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 01.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 142 730 (+900) человек

  • танков — 11 316 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 521 (+2) ед.

  • артиллерийских систем — 34 137 (+9) ед.

  • РСЗО — 1 534 (+1) ед.

  • средств ПВО — 1 235 (+2) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 76 704 (+349) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 169 (+58) ед.

  • специальной техники — 3 987 (+1) ед.

Вчера противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 132 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, совершил 4160 обстрелов, в том числе 108 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5404 дрона-камикадзе.

