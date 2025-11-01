4 райони зосередження армії РФ потрапили під удари України

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували одразу чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб та три інші важливі об’єкти російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1347 повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 31 жовтня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 1 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 01.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 142 730 (+900) осіб
танків — 11 316 (+6) од.
бойових броньованих машин — 23 521 (+2) од.
артилерійських систем — 34 137 (+9) од.
РСЗВ — 1 534 (+1) од.
засобів ППО — 1 235 (+2) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 76 704 (+349) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 66 169 (+58) од.
спеціальної техніки — 3 987 (+1) од.
Вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби.
Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе.
