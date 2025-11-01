Росія била по Херсонщині, Донеччині та Полтавщині — 2 загиблих та 25 потерпілих

Протягом 31 жовтня російські загарбники продовжили атакувати різні регіони України. Так, двоє цивільних загинули та ще 22 людини були поранені ворогом в Херсонській області. Окрім того, РФ атакувала Полтавщину і Чернігівщину: палав газовидобувний об’єкт та ангар.

Які наслідки нових атак Росії на Україну

Херсонська ОВА офіційно підтвердила, що армія РФ знову завдавала ударів по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Наразі відомо про пошкодження 8 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

Ба більше, ворог понівечив церкву, торгівельний кіоск, господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі, газогін.

Також повідомляється про поранення двох цивільних у Краматорську, що в Донецькій області.

У населеному пункті Корюківка Чернігівської області російський дрон поцілив по території сільгосппідприємства: після цього спалахнув ангар, а на Полтавщині внаслідок атаки РФ виникла пожежа на об'єкті газовидобутку.

Згідно з останніми даними, у Корюківці постраждала 66-річна жінка, пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Також під удари ворога потрапила Полтавська область.

1 листопада в Полтавському районі, на території одного з об'єктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило, — повідомляє ДСНС України.

22 одиниці техніки та 93 рятувальники брали участь у ліквідації наслідків ворожої атаки.