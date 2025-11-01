Росія била по Херсонщині, Донеччині та Полтавщині — 2 загиблих та 25 потерпілих
Росія била по Херсонщині, Донеччині та Полтавщині — 2 загиблих та 25 потерпілих

ДСНС України
Які наслідки нових атак Росії на Україну
Read in English

Протягом 31 жовтня російські загарбники продовжили атакувати різні регіони України. Так,  двоє цивільних загинули та ще 22 людини були поранені ворогом в Херсонській області. Окрім того, РФ атакувала Полтавщину і Чернігівщину: палав газовидобувний об’єкт та ангар.

Головні тези:

  •  Рятувальники уже ліквідували пожежу після ворожої атаки на Полтавщині.
  • У Донецькій області відомо про поранення двох мирних мешканців.

Які наслідки нових атак Росії на Україну

Херсонська ОВА офіційно підтвердила, що армія РФ знову завдавала ударів по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Наразі відомо про пошкодження 8 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

Ба більше, ворог понівечив церкву, торгівельний кіоск, господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі, газогін.

Також повідомляється про поранення двох цивільних у Краматорську, що в Донецькій області.

У населеному пункті Корюківка Чернігівської області російський дрон поцілив по території сільгосппідприємства: після цього спалахнув ангар, а на Полтавщині внаслідок атаки РФ виникла пожежа на об'єкті газовидобутку.

Згідно з останніми даними, у Корюківці постраждала 66-річна жінка, пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Також під удари ворога потрапила Полтавська область.

1 листопада в Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило, — повідомляє ДСНС України.

22 одиниці техніки та 93 рятувальники брали участь у ліквідації наслідків ворожої атаки.

