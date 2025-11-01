Росія била по Херсонщині, Донеччині та Полтавщині — 2 загиблих та 25 потерпілих

Протягом 31 жовтня російські загарбники продовжили атакувати різні регіони України. Так, двоє цивільних загинули та ще 22 людини були поранені ворогом в Херсонській області. Окрім того, РФ атакувала Полтавщину і Чернігівщину: палав газовидобувний об’єкт та ангар.
Головні тези:
- Рятувальники уже ліквідували пожежу після ворожої атаки на Полтавщині.
- У Донецькій області відомо про поранення двох мирних мешканців.
Які наслідки нових атак Росії на Україну
Херсонська ОВА офіційно підтвердила, що армія РФ знову завдавала ударів по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.
Наразі відомо про пошкодження 8 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.
Ба більше, ворог понівечив церкву, торгівельний кіоск, господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі, газогін.
Також повідомляється про поранення двох цивільних у Краматорську, що в Донецькій області.
У населеному пункті Корюківка Чернігівської області російський дрон поцілив по території сільгосппідприємства: після цього спалахнув ангар, а на Полтавщині внаслідок атаки РФ виникла пожежа на об'єкті газовидобутку.
Згідно з останніми даними, у Корюківці постраждала 66-річна жінка, пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Також під удари ворога потрапила Полтавська область.
22 одиниці техніки та 93 рятувальники брали участь у ліквідації наслідків ворожої атаки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-