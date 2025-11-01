Россия била по Херсонщине, Донетчине и Полтавщине — 2 погибших и 25 пострадавших

В течение 31 октября российские захватчики продолжили атаковать разные регионы Украины. Так, двое гражданских погибли и еще 22 человека были ранены врагом в Херсонской области. Кроме того, РФ атаковала Полтавщину и Черниговщину: горел газодобывающий объект и ангар.

Какие последствия новых атак России на Украину

Херсонская ОВА официально подтвердила, что армия РФ снова наносила удары по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области.

Известно о повреждении 8 многоэтажек и 15 частных домов.

Более того, враг атаковал церковь, торговый киоск, хозяйственные постройки, частные гаражи и автомобили, газопровод.

Также сообщается о ранении двух гражданских в Краматорске Донецкой области.

В населенном пункте Корюковка Черниговской области российский дрон попал по территории сельхозпредприятия: после этого вспыхнул ангар, а в Полтавской области в результате атаки РФ возник пожар на объекте газодобычи.

Согласно последним данным, в Корюковке пострадала 66-летняя женщина, повреждены админздание, частный дом и автомобиль.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Также под удары врага попала Полтавская область.

1 ноября в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате вражеской атаки возник пожар. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало, — сообщает ГСЧС Украины. Поделиться

22 единицы техники и 93 спасателя принимали участие в ликвидации последствий вражеской атаки.