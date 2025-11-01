Россия била по Херсонщине, Донетчине и Полтавщине — 2 погибших и 25 пострадавших

В течение 31 октября российские захватчики продолжили атаковать разные регионы Украины. Так, двое гражданских погибли и еще 22 человека были ранены врагом в Херсонской области. Кроме того, РФ атаковала Полтавщину и Черниговщину: горел газодобывающий объект и ангар.
Главные тезисы
- Спасатели уже ликвидировали пожар после вражеской атаки в Полтавской области.
- В Донецкой области известно о ранении двух мирных жителей.
Какие последствия новых атак России на Украину
Херсонская ОВА официально подтвердила, что армия РФ снова наносила удары по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области.
Известно о повреждении 8 многоэтажек и 15 частных домов.
Более того, враг атаковал церковь, торговый киоск, хозяйственные постройки, частные гаражи и автомобили, газопровод.
Также сообщается о ранении двух гражданских в Краматорске Донецкой области.
В населенном пункте Корюковка Черниговской области российский дрон попал по территории сельхозпредприятия: после этого вспыхнул ангар, а в Полтавской области в результате атаки РФ возник пожар на объекте газодобычи.
Согласно последним данным, в Корюковке пострадала 66-летняя женщина, повреждены админздание, частный дом и автомобиль.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Также под удары врага попала Полтавская область.
22 единицы техники и 93 спасателя принимали участие в ликвидации последствий вражеской атаки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-