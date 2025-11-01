"Мадяр" публічно анонсував блекаут в Росії
"Мадяр" публічно анонсував блекаут в Росії

Сили безпілотних систем
Мадяр

1 листопада командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що Сили оборони України запланували потужні удари по Росії, які призведуть до блекауту.

Головні тези:

  •  Українські воїни обіцяють ворогу стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію.
  •  1 листопада в 5 містах РФ закривали аеропорти після повідомлень про атаку безпілотників. 

Росія близька до блекауту

Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді публічно звернувся до всіх громадян країни-агресорки Росії.

Хробаки, блекаут — це не страшно. Це трохи якихось незручностей,- призвичаюйтеся, але всією болотною територією,- політ вільного Птаха-він непередбачуваний і не за розкладом, тому він і зветься Вільним Українським Птахом.

Роберт "Мадяр" Бровді

Роберт "Мадяр" Бровді

Командир Сил безпілотних систем України

За словами “Мадяра”, дрони СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють ворогу стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію.

Але ви впораєтеся: «спічкі-фонарікі-свєчки»… До речі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках, — додав Бровді.

Він також додав, що ніхто не збирається інформувати про кожну атаковану 750 кВ, 500 кВ і т дю

Орієнтуйтеся за принципом «світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно»; ну а ваша хробача дорозвідка у пабліках працює наразі бездоганно, поки ще є інтернет. Тим часом, беззаперечно і неустанно бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними, — зазначив “Мадяр”.

