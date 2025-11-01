"Мадяр" публічно анонсував блекаут в Росії

1 листопада командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що Сили оборони України запланували потужні удари по Росії, які призведуть до блекауту.
Головні тези:
- Українські воїни обіцяють ворогу стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію.
- 1 листопада в 5 містах РФ закривали аеропорти після повідомлень про атаку безпілотників.
Росія близька до блекауту
Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді публічно звернувся до всіх громадян країни-агресорки Росії.
За словами “Мадяра”, дрони СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють ворогу стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію.
Він також додав, що ніхто не збирається інформувати про кожну атаковану 750 кВ, 500 кВ і т дю
