"Мадяр" публично анонсировал блекаут в России
1 ноября командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди официально подтвердил, что Силы обороны Украины запланировали мощные удары по России, которые приведут к блекауту.

Главные тезисы

  • Украинские воины обещают врагу стремительную, хоть и вынужденную адаптацию.
  • 1 ноября в 5 городах РФ закрывали аэропорты после сообщений об атаке беспилотников.

Россия близка к блекауту

Командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди публично обратился ко всем гражданам страны-агрессорке России.

Черви, блекаут — это не страшно. Это немного каких-то неудобств, — привыкайте, но всей болотной территорией, — полет свободной Птицы — он непредсказуем и не по расписанию, поэтому она и называется Свободной Украинской Птицей.

Роберт "Мадьяр" Бровди

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командир Сил беспилотных систем Украины

По словам “Мадяра”, дроны ССС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают врагу стремительную, хотя и несколько вынужденную адаптацию.

Но вы справитесь: «спички-фонарики-свечи»… Кстати, воспользуйтесь внепланово и своими любимыми гирляндами на батарейках, — добавил Бровди.

Он также добавил, что никто не собирается информировать о каждой атакованной 750 кВ, 500 кВ и т.д.

Ориентируйтесь по принципу «свет/тепло-бадабум-темно/зимно»; ну а ваша червячная доразведка в пабликах работает пока безупречно, пока еще есть интернет. Между тем, беспрекословно и неустанно бензин червей становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть быстросгораемыми, — отметил "Мадяр".

