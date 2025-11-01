"Мадяр" публично анонсировал блекаут в России

1 ноября командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди официально подтвердил, что Силы обороны Украины запланировали мощные удары по России, которые приведут к блекауту.
Главные тезисы
- Украинские воины обещают врагу стремительную, хоть и вынужденную адаптацию.
- 1 ноября в 5 городах РФ закрывали аэропорты после сообщений об атаке беспилотников.
Россия близка к блекауту
Командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди публично обратился ко всем гражданам страны-агрессорке России.
По словам “Мадяра”, дроны ССС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают врагу стремительную, хотя и несколько вынужденную адаптацию.
Он также добавил, что никто не собирается информировать о каждой атакованной 750 кВ, 500 кВ и т.д.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-