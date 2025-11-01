На фронте заметили "истребители танков" Centauro B1 — видео

Еще 2 года назад активно распространялись слухи о том, что Украина получила от Италии истребители танков Centauro B1, однако только сейчас были обнародованы первые реальные подтверждения этого факта.
Главные тезисы
- Centauro B1 – это совместная разработка компаний Fiat и OTO Melara.
- Он фактически эквивалентен основному боевому танку Leopard 1.
Что известно о Centauro B1
Следует отметить, что речь идет об итальянских колесных танках.
Как сообщает Telegram-канал Military Journal, впервые они были замечены на видео 78-го отдельного десантно-штурмового полка.
Эти танки не только используются Силами обороны Украины на фронте, а также получили дополнительную типовую защиту в виде кумулятивных решеток, а также складывающегося мангала.
До сих пор нет никакой информации о том, сколько именно колесных танков B1 Centauro получила Украина, а также все другие детали о поставках, в том числе и те, продолжаются они или уже были переданы все запланированные машины.
Что важно понимать, много военной помощи для Сил обороны вообще не афишируется и отправляется тайно.
