На фронте заметили "истребители танков" Centauro B1 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

На фронте заметили "истребители танков" Centauro B1 — видео

Что известно о Centauro B1
Читати українською
Источник:  online.ua

Еще 2 года назад активно распространялись слухи о том, что Украина получила от Италии истребители танков Centauro B1, однако только сейчас были обнародованы первые реальные подтверждения этого факта.

Главные тезисы

  • Centauro B1 – это совместная разработка компаний Fiat и OTO Melara.
  • Он фактически эквивалентен основному боевому танку Leopard 1.

Что известно о Centauro B1

Следует отметить, что речь идет об итальянских колесных танках.

Как сообщает Telegram-канал Military Journal, впервые они были замечены на видео 78-го отдельного десантно-штурмового полка.

Эти танки не только используются Силами обороны Украины на фронте, а также получили дополнительную типовую защиту в виде кумулятивных решеток, а также складывающегося мангала.

Centauro B1 — "истребитель танков", разработанный компаниями Fiat и OTO Melara по запросу Итальянской армии. Эта машина, в своей огневой мощи, эквивалентна основному боевому танку Leopard 1.

До сих пор нет никакой информации о том, сколько именно колесных танков B1 Centauro получила Украина, а также все другие детали о поставках, в том числе и те, продолжаются они или уже были переданы все запланированные машины.

Что важно понимать, много военной помощи для Сил обороны вообще не афишируется и отправляется тайно.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Война с Россией неизбежна. В НАТО заявили о начале "Фазы ноль"
НАТО готовится к войне с Россией
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Литва и Россия проводят переговоры касательно транзита газа
Что известно о переговорах Литвы и РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Эстонии описала 3 вероятных сценария развития ситуации в Украине
Как дальше будут развиваться события на фронте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?