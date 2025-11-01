На фронті помітили "винищувачі танків" Centauro B1 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

На фронті помітили "винищувачі танків" Centauro B1 — відео

Що відомо про B1 Centauro
Джерело:  online.ua

Ще 2 роки тому активно ширилися чутки про те, що Україна отримала від Італії “винищувачі танків” Centauro B1, однак лише зараз були оприлюднені перші реальні підтвердження цього факту. 

Головні тези:

  • Centauro B1 - це спільна розробка компаній Fiat та OTO Melara.
  • Він фактично еквівалентний основному бойовому танку Leopard 1.

Що відомо про Centauro B1

Варто зазначити, що йдеться про італійські колісні танки.

Як повідомляє Telegram-канал Military Journal, уперше їх помітили на відео 78-го окремого десантно-штурмового полку.

Ці танки не лише використовується Силами оборони України на фронті, й також отримали додатковий типовий захист у вигляді кумулятивних решіток, а також мангалу, що складається.

Centauro B1 — "винищувач танків", розроблений компаніями Fiat та OTO Melara на запит Італійської армії. Ця машина, у своїй вогневій потужності, еквівалентна основному бойовому танку Leopard 1.

Досі немає жодної інформації про те, скільки саме колісних танків B1 Centauro отримала Україна, а також всі інші деталі про постачання, зокрема й ті, чи вони ще тривають або ж вже були передані всі заплановані машини.

Що важливо розуміти, чимало воєнної допомоги для Сил оборони взагалі не афішується та надходить таємно.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Війна з Росією неминуча. У НАТО заявили про початок "Фази нуль"
НАТО готується до війни з Росією
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Литва та Росія проводять переговори щодо транзиту газу
Що відомо про переговори Литви та РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Естонії описала 3 ймовірні сценарії розвитку ситуації в Україні
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?