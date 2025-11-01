На фронті помітили "винищувачі танків" Centauro B1 — відео

Ще 2 роки тому активно ширилися чутки про те, що Україна отримала від Італії “винищувачі танків” Centauro B1, однак лише зараз були оприлюднені перші реальні підтвердження цього факту.
Головні тези:
- Centauro B1 - це спільна розробка компаній Fiat та OTO Melara.
- Він фактично еквівалентний основному бойовому танку Leopard 1.
Що відомо про Centauro B1
Варто зазначити, що йдеться про італійські колісні танки.
Як повідомляє Telegram-канал Military Journal, уперше їх помітили на відео 78-го окремого десантно-штурмового полку.
Ці танки не лише використовується Силами оборони України на фронті, й також отримали додатковий типовий захист у вигляді кумулятивних решіток, а також мангалу, що складається.
Досі немає жодної інформації про те, скільки саме колісних танків B1 Centauro отримала Україна, а також всі інші деталі про постачання, зокрема й ті, чи вони ще тривають або ж вже були передані всі заплановані машини.
Що важливо розуміти, чимало воєнної допомоги для Сил оборони взагалі не афішується та надходить таємно.
