На фронті помітили "винищувачі танків" Centauro B1 — відео

Ще 2 роки тому активно ширилися чутки про те, що Україна отримала від Італії “винищувачі танків” Centauro B1, однак лише зараз були оприлюднені перші реальні підтвердження цього факту.

Що відомо про Centauro B1

Варто зазначити, що йдеться про італійські колісні танки.

Як повідомляє Telegram-канал Military Journal, уперше їх помітили на відео 78-го окремого десантно-штурмового полку.

Ці танки не лише використовується Силами оборони України на фронті, й також отримали додатковий типовий захист у вигляді кумулятивних решіток, а також мангалу, що складається.

Centauro B1 — "винищувач танків", розроблений компаніями Fiat та OTO Melara на запит Італійської армії. Ця машина, у своїй вогневій потужності, еквівалентна основному бойовому танку Leopard 1. Поширити

Досі немає жодної інформації про те, скільки саме колісних танків B1 Centauro отримала Україна, а також всі інші деталі про постачання, зокрема й ті, чи вони ще тривають або ж вже були передані всі заплановані машини.