Литва та Росія проводять переговори щодо транзиту газу

Згідно з даними видання LRT, енергетичні компанії Литви та Росії розпочали перемовини щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінградської області Росії.
Головні тези:
- Лідер Литви зізнався, що не хоче провокувати Росію.
- Євросоюз знає про хід цих переговорів.
Що відомо про переговори Литви та РФ
Журналісти звертають увагу на те, що чинна 10-річна угода щодо транзиту газу до Калінінграда, який можливий тільки через територію Литви, добігає кінця вже наступного місяця.
Згідно з останніми даними, у межах перемовин між оператором газотранспортної системи Литви Amber Grid і російським енергетичним гігантом "Газпромом" наразі йдеться про коротший термін дії угоди та вищу ціна за послуги.
Про хід цих дискусій та їхні попередні результати вже знає влада Євросоюзу
За словами лідера Литви Гітанаса Науседи, він підтримує продовження угоди про транзит газу, аби "не провокувати Росію".
Що важливо розуміти, Литва однією з перших у Європейському Союзі повністю відмовилась від російського газу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
