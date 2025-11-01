Премʼєр Канади був вимушений просити вибачення у Трампа
Премʼєр Канади був вимушений просити вибачення у Трампа

Карні
Джерело:  Reuters

Лідер Канади Марк Карні публічно визнав, що перепросив перед президентом США Дональдом Трампом за політичну рекламу проти тарифів, яку поширив глава канадської провінції Онтаріо Даг Форд.

Головні тези:

  • Карні просив вибачення у президента США під час приватної зустрічі.
  • Однак очільника Білого дому це не заспокоїло.

Карні розповів про розмову з Трампом

З заявою з цього приводу лідер Канади виступив після участі в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї.

За словами Карні, він дійсно просив вибачення у президента США під час приватної зустрічі цього тижня.

Я справді перепросив перед президентом.

Марк Карні

Марк Карні

Прем'єр-міністр Канади

Як зазначив канадський лідер, він переглянув рекламу разом з премʼєром провінції Онтаріо Дагом Фордом перед її показом, однак також наголосив, що виступив проти її використання.

Що важливо розуміти, 26 жовтня Дональд Трамп оголосив про додаткові 10% тарифи на Канаду у відповідь на телевізійну рекламу провінції Онтаріо, яка транслюється в США.

У ролику зібрані уривки з виступів колишнього президента США Рональда Рейгана, який критикує тарифи.

Що також цікаво, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд нещодавно пообіцяв, що припинить трансляцію реклами, однак очільника Білого дому це не заспокоїло.

