Премʼєр Канади був вимушений просити вибачення у Трампа

Лідер Канади Марк Карні публічно визнав, що перепросив перед президентом США Дональдом Трампом за політичну рекламу проти тарифів, яку поширив глава канадської провінції Онтаріо Даг Форд.
Головні тези:
- Карні просив вибачення у президента США під час приватної зустрічі.
- Однак очільника Білого дому це не заспокоїло.
Карні розповів про розмову з Трампом
З заявою з цього приводу лідер Канади виступив після участі в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї.
За словами Карні, він дійсно просив вибачення у президента США під час приватної зустрічі цього тижня.
Як зазначив канадський лідер, він переглянув рекламу разом з премʼєром провінції Онтаріо Дагом Фордом перед її показом, однак також наголосив, що виступив проти її використання.
Що важливо розуміти, 26 жовтня Дональд Трамп оголосив про додаткові 10% тарифи на Канаду у відповідь на телевізійну рекламу провінції Онтаріо, яка транслюється в США.
У ролику зібрані уривки з виступів колишнього президента США Рональда Рейгана, який критикує тарифи.
Що також цікаво, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд нещодавно пообіцяв, що припинить трансляцію реклами, однак очільника Білого дому це не заспокоїло.
