Премʼєр Канади був вимушений просити вибачення у Трампа

Лідер Канади Марк Карні публічно визнав, що перепросив перед президентом США Дональдом Трампом за політичну рекламу проти тарифів, яку поширив глава канадської провінції Онтаріо Даг Форд.

Карні розповів про розмову з Трампом

З заявою з цього приводу лідер Канади виступив після участі в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї.

За словами Карні, він дійсно просив вибачення у президента США під час приватної зустрічі цього тижня.

Я справді перепросив перед президентом. Марк Карні Прем'єр-міністр Канади

Як зазначив канадський лідер, він переглянув рекламу разом з премʼєром провінції Онтаріо Дагом Фордом перед її показом, однак також наголосив, що виступив проти її використання.

Що важливо розуміти, 26 жовтня Дональд Трамп оголосив про додаткові 10% тарифи на Канаду у відповідь на телевізійну рекламу провінції Онтаріо, яка транслюється в США.

У ролику зібрані уривки з виступів колишнього президента США Рональда Рейгана, який критикує тарифи.