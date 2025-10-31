Путін висунув жорсткі вимоги щодо України — Трамп розлютився

Багатьох здивував той факт, що американський лідер Дональд Трампа неочікувано скасував заплановану зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Як вдалося дізнатися журналістам, для цього у президента США була конкретна причина.
Головні тези:
- Путін не готовий до компромісів щодо України.
- А Трамп не підтримує цинічні вимоги Кремля щодо завершення війни.
Трамп розлютився через вимоги Путіна
Згідно з даними журналістів, запланований Будапештський саміт між президентами США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним був скасований через те, що Кремль відмовився від компромісів щодо її вимог до України.
Про це пише видання Financial Times з посиланням на інформовані дипломатичні джерела.
Окрім того, наголошується, що рішення про скасування зустрічі в Будапешті ухвалили після напруженої телефонної розмови між провідними дипломатами США та Росії.
Журналісти звертають увагу на те, що серед умов — територіальні поступки, різке скорочення кількості Сил оборони України, а також гарантії, що Київ ніколи не приєднається до НАТО.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-