Путін висунув жорсткі вимоги щодо України — Трамп розлютився

Багатьох здивував той факт, що американський лідер Дональд Трампа неочікувано скасував заплановану зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Як вдалося дізнатися журналістам, для цього у президента США була конкретна причина.

Трамп розлютився через вимоги Путіна

Згідно з даними журналістів, запланований Будапештський саміт між президентами США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним був скасований через те, що Кремль відмовився від компромісів щодо її вимог до України.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на інформовані дипломатичні джерела.

Окрім того, наголошується, що рішення про скасування зустрічі в Будапешті ухвалили після напруженої телефонної розмови між провідними дипломатами США та Росії.

Причиною скасування стало те, що Москва надіслала до Вашингтона меморандум із жорсткими умовами, які Вашингтон не був готовий прийняти, зазначає видання. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що серед умов — територіальні поступки, різке скорочення кількості Сил оборони України, а також гарантії, що Київ ніколи не приєднається до НАТО.