"У нас не буде енергоносіїв". Орбан панікує перед зустріччю з Трампом
Категорія
Економіка
Дата публікації

"У нас не буде енергоносіїв". Орбан панікує перед зустріччю з Трампом

Орбан
Джерело:  Telex

Угорський лідер Віктор Орбан офіційно підтвердив, що під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом планує пояснити останньому, чому його країна настільки залежна від російських енергоносіїв.

Головні тези:

  • Орбан не відмовляється від проросійської позиції навіть під тиском Трампа.
  • Він панікує через те, що ціни в Угорщині “злетять до небес”.

Орбан вигад нову порцію виправдань

Угорський лідер традиційно нагадав, що його країна не має виходу до моря, тому безпосередньо залежна від наземних маршрутів, по яких енергоносії можуть надходити в Угорщину.

І якщо ми не пристосуємося до цієї ситуації, у нас не буде енергоносіїв.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр Угорщини

Він також додав, що збирається пояснити це офіційному Вашингтону.

Ключова ціль команди Віктора Орбана — добитися бодай якогось звільнення від американських санкцій проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Кожна держава має право на захист на національному рівні від такої системи санкцій, — цинічно заявив глава уряду Угорщини.

Орбан постійно публічно лякає тим, що без російських енергоносіїв ціни на енергію в його країні "злетять до небес".

Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп розраховує на тотальну відмову Європи від російської нафти і газу. На цьому тлі він оголосив жорсткі санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Віктор Орбан не приховує, що його команда наразі робить все можливе, щоб обійти ці обмеження.

