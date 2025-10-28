Орбан заявив про нову "диво-зброю" ЄС для знищення Росії

Угорський лідер Віктор Орбан панікує, адже переконаний, що використання Євросоюзом заморожених активів РФ на користь України може стати "передвісником" російсько-європейської війни.
Головні тези:
- На переконання Орбана, Європа вичерпує свої сили і гроші.
- Він також бреше, що Україна не зможе самостійно існувати після завершення війни.
Орбан знову лякає Європу війною з Росією
Поплічник російського диктатора почав вигадувати, що він "на власні очі побачив, як сьогодні всі європейські лідери думають про війну".
Ба більше, Орбан почав стверджувати, що Європа вичерпує свої сили і гроші.
На цьому тлі він додав, що у Європи "з'явилася нова чудо-зброя": конфіскувати і використовувати валютні резерви Росії на користь України.
На переконання угорського лідера, уже зараз йдеться про російсько-європейський конфлікт, який може стати передвісником війни.
