Орбан заявив про нову "диво-зброю" ЄС для знищення Росії

Угорський лідер Віктор Орбан панікує, адже переконаний, що використання Євросоюзом заморожених активів РФ на користь України може стати "передвісником" російсько-європейської війни.

Орбан знову лякає Європу війною з Росією

Поплічник російського диктатора почав вигадувати, що він "на власні очі побачив, як сьогодні всі європейські лідери думають про війну".

Ба більше, Орбан почав стверджувати, що Європа вичерпує свої сили і гроші.

Найголовніше питання — хто фінансуватиме те, що залишиться від України після війни. Хто має на це гроші? Громадяни якої країни ЄС готові надіслати мільярди євро Україні, яка не здатна себе утримувати? Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

На цьому тлі він додав, що у Європи "з'явилася нова чудо-зброя": конфіскувати і використовувати валютні резерви Росії на користь України.

На переконання угорського лідера, уже зараз йдеться про російсько-європейський конфлікт, який може стати передвісником війни.