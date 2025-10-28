Китай відмовляється від улюбленого сорту нафти РФ
Санкцій США вдарили і по РФ, і по Китаю
Джерело:  Bloomberg

Як повідомляє інформаційна агенція Bloomberg, ціна ключової російської нафти ESPO почала падати після того, як західні санкції змусили китайські НПЗ скасувати частину закупівель.

Головні тези:

  • США внесли до чорного списку "Роснефть" і "Лукойл".
  • Це миттєво погіршило загальну ситуацію на ринку нафти.

Аналітики звертають увагу на те, що спотові партії ESPO, що відвантажуються з Далекого Сходу РФ, цього тижня пропонувалися зі знижкою 50 центів за барель до бенчмарку ICE Brent.

Що важливо розуміти, до введення американських санкцій цей сорт котирувався з премією понад 1 долара за барель.

Саме обмеження, оголошені президентом США Дональдом Трампом, призвели до перебоїв та перерозподілу потоків.

Оскільки під санкційний удар Вашингтона потрапили російські гіганти "Роснефть" і "Лукойл" — ситуація на ринку почала швидко погіршуватися.

Варто також зазначити, що рішення Трампа було ухвалене після ще жорсткіших обмежень ЄС на торгівлю енергоносіями з Росією.

Ні для кого не секрет, що саме сорт ESPO полюбляють як державні НПЗ Китаю, так і приватні переробники, що мають досвід роботи з підсанкційною нафтою, до прикладу іранською.

Після санкцій США державні компанії Китаю, зокрема Sinopec, скасували частину закупівель морської російської нафти, переважно ESPO.

