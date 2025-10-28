Китай відмовляється від улюбленого сорту нафти РФ

Як повідомляє інформаційна агенція Bloomberg, ціна ключової російської нафти ESPO почала падати після того, як західні санкції змусили китайські НПЗ скасувати частину закупівель.

Санкцій США вдарили і по РФ, і по Китаю

Аналітики звертають увагу на те, що спотові партії ESPO, що відвантажуються з Далекого Сходу РФ, цього тижня пропонувалися зі знижкою 50 центів за барель до бенчмарку ICE Brent.

Що важливо розуміти, до введення американських санкцій цей сорт котирувався з премією понад 1 долара за барель.

Саме обмеження, оголошені президентом США Дональдом Трампом, призвели до перебоїв та перерозподілу потоків.

Оскільки під санкційний удар Вашингтона потрапили російські гіганти "Роснефть" і "Лукойл" — ситуація на ринку почала швидко погіршуватися.

Варто також зазначити, що рішення Трампа було ухвалене після ще жорсткіших обмежень ЄС на торгівлю енергоносіями з Росією.

Ні для кого не секрет, що саме сорт ESPO полюбляють як державні НПЗ Китаю, так і приватні переробники, що мають досвід роботи з підсанкційною нафтою, до прикладу іранською.